Inter de Milão x Empoli: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Serie A italiana 2021/22

Já na reta final da Serie A italiana, a Inter de Milão recebe o Empoli nesta sexta-feira (6), no estádio Giuseppe Meazza, às 13h45 (de Brasília), pela 36ª rodada do campeonato italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Star+.

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Empoli DATA Sexta-feira, 06 de maio de 2022 LOCAL Giuseppe Meazza/San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A plataforma de streaming Star+ vai transmitir o jogo desta sexta-feira (6), no San Siro.

MAIS INFORMAÇÕES

Vencedora da edição passada da Série A, a Internazionale não depende somente de seus resultados para conseguir levar o troféu para sua galeria pela segunda vez seguida. Com 75 pontos (22 vitórias, nove empates e quatro derrotas), na segunda posição da tabela de classificação do Campeonato Italiano, dois pontos atrás do Milan, precisa vencer seus compromissos e torcer por um tropeço do líder para conseguir tomar a primeira posição.

O Empoli volta a encontrar nesta sexta-feira a responsável por encerrar de forma dramática sua participação na Copa da Itália. Com 37 pontos (nove vitórias, dez empates e 16 derrotas), o Empoli ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação da Série A.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 1 Inter de Milão Serie A 27 de abril de 2022 Udinese 1 x 2 Inter de Milão Serie A 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Inter de Milão Coppa Itália 11 de maio de 2022 16h (de Brasília) Cagliari x Inter Serie A 15 de maio de 2022 15h45 (de Brasília)

EMPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 1 x 3 Torino Serie A 1 de maio de 2022 Empoli 3 x 2 Napoli Serie A 24 de abril de 2022

Próximas partidas