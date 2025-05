Inter de Milão x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League 2024/25. Como empataram o primeiro jogo por 3 a 3, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Real Valladolid por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona agora volta suas atenções na Champions League. Em busca do sexto título, os catalães terminaram a primeira fase na vice-liderança, com 19 pontos. No mata-mata, eliminaram o Benfica nas oitavas de final, com um placar agregado de 4 a 1, e o Borussia Dortmund nas quartas, vencendo por 5 a 3. Até aqui, foram nove vitórias, dois empates e duas derrotas.

"Na próxima semana, a Inter não pode apenas defender. Eles também precisam tentar marcar. É a semifinal da Liga dos Campeões, e os quatro melhores times da Europa estão lá. Jogamos com estilo e confiança, e sabemos do que somos capazes. Temos 90 minutos na próxima semana, e espero que sejam suficientes para chegar à final. Esse é o nosso objetivo e vamos lutar por ele", afirmou o técnico Hansi Flick.

Por sua vez, a Inter de Milão busca conquistar seu quarto troféu da Champions League. Na primeira fase os Nerazzurri terminaram na quarta colocação, somando seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, enquanto nas fases eliminatórias venceram o Feyenoord nas oitavas de final com um placar agregado de 4 a 1, além do Bayern de Munique nas quartas, com um total de 4 a 3 no confronto.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Barcelona: Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres.

Desfalques

Inter de Milão

Lautaro Martinez e Benjamin Pavard estão machucados.

Barcelona

Jules Kounde segue lesionado.

Quando é?