Inter de Limeira x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Inter de Limeira e Ferroviária se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF.

A Inter de Limeira é a quinta colocada no Grupo A7, com 15 pontos conquistados nos 11 jogos disputados até o momento, sendo quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Do outro lado, a Ferroviária é a terceira colocada do grupo, com 17 pontos conquistados. A equipe de Araraquara tem quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição.

Na última rodada, a Inter de Limeira foi derrotada dentro de casa para o líder Crac, por 1 a 0, enquanto a Ferroviária venceu o vice-lanterna XV de Piracicaba por 4 a 2 na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Prováveis escalações

Inter de Limeira: Vitor Golas, Muriel, Franklin, Diego Jussani, Vinicius Kiss, Gustavinho, Mateusinho, Buchecha, Carlos, Kaue, Joao Felipe.

Ferroviária: Saulo, Lucas Rodrigues, Ronaldo, João Paulo, Antonio, Chico Bala, Rafael Luiz, Paulinho, Luis, Thomaz Costa, Vitor Barreto.

Desfalques

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?