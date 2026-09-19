O clássico da Serie A entre Roma e Inter não teve vencedor na noite de sábado. No Stadio Olimpico, a Roma dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo com uma merecida vantagem de 2 a 0 graças a dois gols de Manu Koné. Na segunda etapa, a Inter foi claramente melhor e buscou o empate graças ao iluminado Lautaro Martínez: 2 a 2. As duas equipes agora têm treze pontos após cinco jogos, campanha que pode ser igualada neste fim de semana por Como e Lazio.

A Roma, onde Donyell Malen começou entre os titulares, ao contrário de Devyne Rensch e Marten de Roon, mostrou eficiência logo de cara. Paulo Dybala colocou a bola com precisão no segundo pau, onde encontrou Nahuel Molina. No cruzamento do argentino, Koné finalizou por entre as pernas de Manuel Akanji e, com desvio na luva de Josep Martínez, marcou: 1 a 0.

A Inter teve dificuldades no início da partida, período em que Nicolò Barella não se ajudou ao receber um cartão amarelo bobo por reclamação com o árbitro Davide Massa. Graças a uma saída de bola ruim de Federico Dimarco, a Roma rapidamente teve outra chance. Dybala, porém, decepcionou ao chutar de canhota por cima do gol da entrada da área.

A Roma seguiu sendo o time mais perigoso, embora as investidas não tenham gerado grandes oportunidades de imediato. A primeira finalização de Malen, girando dentro da área, saiu por cima do gol. Do outro lado, a Inter teve de repente sua primeira grande chance com Yann Bisseck, que apareceu no ataque e foi mais rápido que Mario Hermoso. O alemão, porém, não conseguiu passar por Mile Svilar, que saiu muito bem do gol.

A Inter tomou a iniciativa naquele momento e teve uma grande chance com Lautaro, que mandou por cima do gol um cruzamento de Dimarco no segundo pau. O erro do argentino acabou custando caro, já que pouco depois, do outro lado, saiu o 2 a 0. Koné pareceu primeiro completar em posição de impedimento, mas acabou ficando provado que ele estava atrás da bola quando Gianluca Mancini desviou.

Também depois do intervalo, o duelo foi em grande parte espetacular e em alto nível. Isso já ficou claro logo na volta do intervalo, porque a Inter precisou de menos de um minuto para voltar de vez ao jogo. Marcus Thuram encontrou Lautaro, que não deu chances a Svilar com uma pancada no canto oposto.

Tanto Roma quanto Inter tiveram ótimas oportunidades para gol na sequência, embora os visitantes tenham sido mais fortes e a Roma tenha chamado o perigo ao recuar. Depois de a Inter desperdiçar várias chances, Malen deveria ter marcado do outro lado, não fosse sua batida girando parar exatamente no rosto de Martínez.

Nos minutos finais, a Inter pressionou e, pouco depois de Lautaro acertar o travessão de perto, o argentino finalmente marcou. Ele teve tempo e espaço demais dentro da área e, após dominar na coxa, finalizou com desvio na luva de Svilar para balançar a rede. Na reta final, a Inter também ficou perto do 3 a 2. Thuram surpreendeu Svilar, que observou aliviado a finalização do francês sair a meio metro de seu gol.



