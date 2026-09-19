O clássico da Serie A entre Roma e Inter não teve vencedor na noite de sábado. No Stadio Olimpico, a Roma dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo com uma merecida vantagem de 2 a 0, graças a dois gols de Manu Koné. Na segunda etapa, a Inter foi claramente melhor e buscou o empate graças ao talismã Lautaro Martínez: 2 a 2. As duas equipes agora somam treze pontos após cinco partidas, campanha que pode ser igualada neste fim de semana por Como e Lazio.

A Roma, onde Donyell Malen começou entre os titulares, ao contrário de Devyne Rensch e Marten de Roon, mostrou eficiência desde o início. Paulo Dybala colocou a bola na medida para a segunda trave, onde encontrou Nahuel Molina. No cruzamento do argentino, Koné finalizou por entre as pernas de Manuel Akanji e, com desvio na luva de Josep Martínez, marcou: 1 a 0.

A Inter teve dificuldades nos minutos iniciais, período em que Nicolò Barella não se ajudou ao receber um cartão amarelo bobo por reclamação com o árbitro Davide Massa. Graças a uma saída de bola ruim de Federico Dimarco, a Roma logo teve outra chance. Dybala, porém, decepcionou ao bater de canhota, da entrada da área, por cima do gol.

A Roma seguiu sendo o time mais perigoso, embora as chegadas não se transformassem imediatamente em grandes oportunidades. A primeira finalização de Malen, girando dentro da área, passou por cima do gol. Do outro lado, a Inter teve de repente sua primeira grande chance com Yann Bisseck, que apareceu no ataque e levou vantagem sobre Mario Hermoso. O alemão, porém, não conseguiu passar por Mile Svilar, que saiu muito bem do gol.

A Inter assumiu a iniciativa naquele momento e criou uma grande chance com Lautaro, que mandou por cima do gol, na segunda trave, um cruzamento de Dimarco. O erro custou caro para o argentino, que pouco depois viu o 2 a 0 sair do outro lado. Koné pareceu primeiro completar em posição de impedimento, mas acabou estando atrás da bola quando Gianluca Mancini desviou.

Também depois do intervalo, o duelo seguiu em grande parte espetacular e em alto nível. E isso começou logo após a volta do intervalo, porque a Inter precisou de menos de um minuto para voltar de vez ao jogo. Marcus Thuram encontrou Lautaro, que deixou Svilar sem chances com uma pancada no canto mais distante.

Tanto Roma quanto Inter tiveram excelentes oportunidades para golpear no período seguinte, embora os visitantes fossem superiores e a Roma chamasse o perigo para si ao recuar. Depois de a Inter desperdiçar as chances necessárias, Malen deveria ter marcado do outro lado, não fosse sua pancada girando parar exatamente no rosto de Martínez.

Nos minutos finais, a Inter pressionou e, pouco depois de Lautaro acertar o travessão de perto, o argentino finalmente marcou, depois de receber tempo e espaço demais dentro da área e, após dominar na coxa, finalizar com desvio na luva de Svilar. Na reta final, a Inter também ficou perto do 3 a 2. Thuram surpreendeu Svilar, que, aliviado, viu a finalização do francês passar a meio metro do gol.



