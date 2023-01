Inter aprova Cuéllar, mas salário de R$ 21 milhões por ano é empecilho

Volante de 30 anos agrada ao técnico Mano Menezes, mas a diretoria é cautelosa sobre a contratação do colombiano no mercado da bola

O Internacional fez contato por Gusatvo Cuéllar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas a questão financeira é o que impediu o avanço das tratativas no mercado da bola. O jogador recebe 3,6 milhões de euros (R$ 20,94 milhões) por temporada, o que está fora da realidade do clube.

A diretoria descarta a contratação do meio-campista de 30 anos nestes moldes, como soube a GOAL. A cúpula só está disposto a buscar o volante se houver uma redução brusca da remuneração.

O clube topou se desfazer de Edenilson, que foi vendido ao Atlético-MG recentemente, por causa da situação financeira. O meio-campista de 33 anos recebia pouco menos da metade do valor — cerca de R$ 700 mil por mês no Beira-Rio.

A contratação do colombiano, ex-jogador do Flamengo, não está completamente descartada, especialmente porque conta com o aval do técnico Mano Menezes. No entanto, a questão financeira precisa ser avaliada.

Ainda é necessário discutir também a liberação do jogador do Al Hilal, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2024. Seria necessária a negociação da venda do meio-campista.

Na atual temporada, Gustavo Cuéllar fez oito partidas pelo Al Hilal, todas válidas pela Saudi Pro League. Ele sempre foi titular e não recebeu nem um chamado sequer para substituição.