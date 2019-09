Inteligente, mas inseguro, Firmino decepciona pelo Brasil contra a Colômbia

O atacante não conseguiu criar ou finalizar como o esperado no empate por 2 a 2 com os colombianos

Roberto Firmino fez uma boa , terminando a competição como líder em assistências e se colocando de vez entre os titulares da seleção brasileira treinada por Tite. Entretanto, a impressão era a de que ainda poderia fazer mais. Afinal de contas, no ele é um dos maiores destaques da equipe que encanta a Europa e é o atual campeão da .

Sob o comando de Jürgen Klopp, Firmino atua centralizado no ataque desenhado em um 4-3-3, mas não faz o papel de centroavante: recua muito no campo, praticamente como um camisa 10, abrindo espaço para as infiltrações de Mohamed Salah e Sadio Mané. Foi desta forma que, nos últimos dois anos, colocou-se como provavelmente o melhor brasileiro jogando no Velho Continente – temporadas em que Neymar não conseguiu jogar completamente, por causa de lesões.

“Hoje jogamos numa composição com quatro no meio de campo. O quarto homem é o Firmino. É um desenho diferente do que tinha antes. Essa construção exige tempo até coordenar, desenvolver a criatividade, explorar os flancos como quero. Para cada um acompanhar o raciocínio do outro, facilitar a possibilidade entre eles”, disse Tite em entrevista concedida na véspera do amistoso.

Este desempenho fez com que Tite pedisse para Firmino atuar de forma parecida pelo , recuando para as infiltrações de Neymar e Richarlison – os titulares contra os colombianos. O desenho do time só não seria igual à do Liverpool por causa da participação de Philippe Coutinho, mais avançado, configurando a seleção em um 4-1-4-1.

Firmino demonstrou grande inteligência em suas movimentações sem a bola, buscando muitas vezes os espaços que não eram cobertos pelos colombianos. Entretanto, o atacante não conseguiu decidir como muitos esperavam – e como já vem fazendo neste início de temporada pelo Liverpool, na . Substituído somente na reta final do segundo tempo, arriscou apenas uma finalização.

Também criou uma oportunidade, mas em situação em que o chute teria sido a melhor escolha. Ao hesitar, deixou a impressão de uma certa falta de confiança, já que no primeiro tempo, sem querer, acabou “impedindo” um lance que provavelmente terminaria em gol para a seleção – quis o destino que Roberto estivesse na direção de uma boa finalização de Neymar. Um prato cheio para as críticas de quem não acredita no grande potencial que Roberto Firmino pode entregar à seleção, mas em sua defesa o time de Tite não teve um grande destaque contra os colombianos: apesar da assistência para Casemiro, em escanteio, e do gol marcado, Neymar ainda demonstrou uma óbvia falta de ritmo; Coutinho fez um lançamento espetacular no lance do segundo tento e apesar de ter sido um dos que mais tentou, também não chegou a encantar.

Após o jogo, Tite avaliou o papel central de Firmino para o ataque: “às vezes essa coordenação dos movimentos precisa de tempo (...) O Firmino é peça importante nisso, mas precisa de tempo nesta coordenação”.

No empate com a , não houve nenhum grande destaque. O Brasil volta a entrar em campo nesta quarta-feira (11), contra o .