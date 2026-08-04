Instruções firmes: como o presidente francês interveio para frustrar o plano de Infantino?

Relatos da imprensa revelaram que o presidente francês, Emmanuel Macron, desempenhou um papel no endurecimento da posição da Federação Francesa de Futebol diante do projeto que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, buscava lançar, e que previa a criação de uma empresa comercial vinculada à FIFA aberta a investidores do setor privado, antes de ser abandonado recentemente em meio a uma ampla onda de objeções.

Segundo noticiou o jornal L'Équipe, Macron incentivou o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, a adotar uma posição mais firme contra o projeto, depois que este o havia descrito inicialmente como um "projeto que gera preocupação".

O jornal citou uma fonte a par do assunto afirmando que Diallo recebeu apoio direto para endurecer seu tom, indicando que "o presidente da República o incentivou a se engajar com mais força nessa batalha", após sua posição inicial ter sido considerada menos incisiva do que se esperava.

Essa iniciativa ocorreu num momento em que crescia a oposição europeia ao projeto, já que a UEFA ameaçou boicotar a Copa do Mundo caso a FIFA prosseguisse com a execução de seu plano, após uma reunião de emergência dedicada a discutir as consequências da proposta.

A Federação Francesa de Futebol afirmou que Diallo desempenhou um "papel central" na coordenação de posições com seus pares europeus e com o presidente da UEFA, no âmbito dos esforços voltados a barrar o projeto.

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Os relatos também apontaram que Macron, por sua vez, manteve contatos com Infantino, ressaltando a necessidade de preservar a unidade do futebol mundial.

Numa reviravolta marcante, Diallo passou da posição de esperado apoiador de Infantino, que se prepara para disputar a eleição à presidência da FIFA marcada para março de 2027, a exigir uma "transformação profunda" no sistema de governança dentro da entidade internacional.

A Federação Francesa esclareceu que seu presidente considera que a FIFA deve se comprometer com os mais altos padrões de integridade e transparência, avaliando que esses padrões "já não estão presentes de forma suficiente" no momento atual.

Esses desdobramentos surgem num momento em que crescem os apelos dentro de várias federações nacionais, ao lado da UEFA, pelo fim do mandato de Infantino, especialmente após o fracasso de seu último projeto de investimento, que o levou a intensificar suas movimentações em busca de apoio público antes da próxima eleição.

Infantino ocupa a presidência da FIFA desde 2016, tendo sido reeleito para dois novos mandatos em 2019 e 2023.