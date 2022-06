Instituto de Dani Alves estampa uniforme de clube da Bahia

Jogador estampa marca do Instituto em uniforme de clube do interior da Bahia

O Juazeiro Social Clube terá uma novidade em seu uniforme: a camiseta terá estampada na frente a logomarca do Instituto Daniel Alves.

Essa parceria tem o objetivo de promover e divulgar o Instituto Daniel Alves, que hoje conta com duas unidades: Salvador e Lauro de Freitas, atendendo atualmente a aproximadamente 600 jovens, com as seguintes atividades: futebol, basquete, assistência social, reforço escolar, ensino profissionalizante e ensino de idiomas, de forma totalmente gratuita.

"Muito feliz e orgulhoso pelo apoio do meu irmão, Ney Alves, que é o presidente do clube. E nada melhor do que ver um clube da minha cidade natal incentivando o instituto, que tem como objetivo melhorar a vida social dos jovens que lá estão. Que a cada dia a gente cresça mais e ajude no desenvolvimento dos nossos jovens, o que refletirá também no crescimento de todos ao redor", explica o jogador Daniel Alves.

A primeira vez da parceria será nesta quarta-feira (15), em partida pelo Campeonato Baiano da Série B, diante do Canaã, e ocorrerá em Juazeiro, no Estádio Adauto Morais, às 15h30. O Juazeiro Social Clube, em sua estreia na série B vem brigando pela liderança da competição, e atualmente está com 11 pontos.