Instituto Daniel Alves prepara torcida especial em jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Centro de Treinamento de Lauro de Freitas do Instituto Daniel Alves está em clima de Copa do Mundo. Durante os jogos do Brasil no Mundial de Seleções da FIFA, o local receberá 100 crianças que vão acompanhar as partidas em um telão.

Nesta quinta-feira (24), o evento terá início às 15h30. O jogo entre Brasil e Sérvia tem início às 16h, pela primeira fase do Grupo G da competição.

Antes do ponta pé inicial de cada jogo, os alunos da instituição verão um vídeo do lateral Daniel Alves, que está em sua terceira Copa, e é o presidente do Instituto que leva seu nome, falando sobre a importância do futebol e disciplina gerada pelo esporte, em cada jogo serão sempre 100 crianças.

O grupo terá muita pipoca e diversão para acompanhar a Seleção Canarinha.

Para fazer parte do grupo de torcedores, os alunos precisam fazer inscrição no núcleo de Itapuã, já que as vagas são limitadas.

O ponto de encontro será em Itapuã e o Instituto disponibilizará o transporte para ida e retorno em segurança para Lauro de Freitas.

Depois da Sérvia, o Brasil terá pela frente a Suíça e Camarões na primeira fase.