Instituto Daniel Alves participa de campanha de responsabilidade social

Instituição do lateral direito da seleção brasileira e do Pumas (MEX) faz trabalho em Salvador

No próximo sábado (22), será realizada a 16ª Campanha de Responsabilidade Social, um evento que tem parceira entre o Instituto Daniel Alves e a UniFTC, na unidade de Itapuã da instituição.

Serão diversos serviços de qualidade para levar conhecimento, proporcionar bem estar e também tirar algumas dúvidas da comunidade, que poderá contar com atendimento jurídico, oficinas de alimentação saudável com avaliação nutricional, fisioterapia, vacinação, avaliação postural, exames de saúde, meditação, oficina sobre o uso de plantas medicinais, espaço kids, elaboração de currículos com orientação, serviços de psicologia, consulta MEI e CPF, orientação sobre mamografia e muito mais.

Ou seja: um evento para toda a família, incluindo os pets, já que haverá um espaço especial para vacinação dos animais de estimação.

"O instituto é um sonho realizado! Eu costumo dizer que esse é o título mais importante da minha vida. Precisamos fomentar a preocupação social, precisamos nos dedicar e retribuir aquilo que foi proporcionado um dia: oportunidade de poder criar uma carreira e através do esporte mudar a minha vida e da minha família. Começo pela comunidade, por quem está mais próximo, e assim vamos transformando o mundo", explica o jogador Daniel Alves.

O evento aberto a comunidade terá entrada gratuita. A recomendação é para que as pessoas levem a carteira de vacinação, documentos pessoais e cheguem com antecedência, já que as vagas são limitadas e entrada se dará por ordem de chegada.