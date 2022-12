Instituto Daniel Alves faz inscrições para crianças acompanharem a Copa do Mundo

O Instituto Daniel Alves inicia as inscrições para as crianças que quiserem acompanhar o jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, na unidade de Itapuã. A partida acontecerá na segunda-feira (5) ou na terça-feira (6), às 16h (de Brasília).

Antes do ponta pé inicial do jogo, os alunos da instituição verão um vídeo do lateral, que está em sua terceira Copa, e presidente do Instituto, Daniel Alves, falando sobre a importância do esporte.

O grupo terá muita pipoca e diversão para acompanhar a Seleção Canarinha.

Para fazer parte do grupo de torcedores, os alunos precisam fazer inscrição no núcleo de Itapuã, já que as vagas são limitadas para as 100 primeiras crianças.

O lateral Daniel Alves, que nomeia a entidade está confirmado no time titular que entrará em campo nesta sexta-feira (02), às 16 horas, diante de Camarões para o último jogo da fase de grupos do torneio.