Instituto Dani Alves recebe visita nesta segunda-feira

Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, visitou os dois núcleos do Instituto Dani Alves, localizado na Bahia

O Instituto Dani Alves recebeu o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, nos dois núcleos da entidade para conhecer as estruturas dos espaços na tarde dessa segunda-feira (12).

O ministro visitou os núcleos de Lauro de Freitas e do bairro de Itapuã, em Salvador. Alunos das modalidades de basquete e futebol, que fazem parte do projeto, estiveram presentes.

Em Lauro de Freitas, o ministro participou do Podcrazy e foi entrevistado pelos alunos que fizeram perguntas sobre o auxílio esporte escolar e bolsa atleta.

"Agradeço ao Instituto pelo trabalho magnífico, nosso compromisso é esse, fazer o bem e vocês fazem isso para o povo baiano. Achei muito bom o que desenvolvem aqui, tanto na parte esportiva como na formação de pessoas, focando no desenvolvimento integral dos jovens e também de suas famílias", disse o Ministro durante sua participação no podcast no canal do Instituto Dani Alves no Youtube.