Insatisfeito com sua situação... Estrela marroquina pensa em deixar seu clube

O jogador da seleção marroquina, Bilal El Khannous, está pensando seriamente em deixar o Stuttgart, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão, após ter manifestado insatisfação com sua situação no time.

O jornal marroquino “Al-Batoulah” informou nesta sexta-feira que Al-Khnous comunicou a algumas pessoas próximas que está avaliando a possibilidade de deixar o Stuttgart, após se sentir insatisfeito com o tempo de jogo que tem recebido, especialmente após seu retorno da participação na Copa Africana das Nações de 2025, quando sua presença na escalação titular diminuiu.

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Embora o jogador de 22 anos tenha tido uma boa primeira temporada com a camisa do Stuttgart, tendo contribuído para 16 gols entre gols marcados e assistências, a segunda metade da temporada não atendeu às suas expectativas, já que ele foi titular em apenas 8 partidas durante a segunda metade do Campeonato Alemão e se limitou a três contribuições para gols, além de ter começado a final da Copa da Alemanha no banco de reservas.

A reportagem indicou que a diretoria do Stuttgart ainda não recebeu, até o momento, nenhum pedido oficial do jogador para se transferir, e que não pretende se desfazer dele, após apenas um ano da conversão de seu empréstimo do Leicester City em uma transferência definitiva, por cerca de 20 milhões de euros.

O clube só abrirá as portas para negociações se receber uma oferta superior a 60 milhões de euros, especialmente após a valorização do jogador, graças ao seu desempenho na Copa do Mundo, onde foi titular em seis partidas pela seleção marroquina.