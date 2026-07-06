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FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

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Injustiça evidente?.. Grande erro de arbitragem na partida entre Brasil e Noruega

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Brasil
Noruega
EUA

Falta de comunicação entre a equipe de arbitragem

O “Arquivo Far”, uma das principais contas especializadas na análise de situações de arbitragem, gerou polêmica após a partida entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao afirmar que houve um erro arbitrário evidente na partida.

A seleção brasileira foi eliminada do torneio ao perder para a Noruega por 2 a 1, depois que Erling Haaland marcou os dois gols da vitória aos 79 e 90 minutos, enquanto Neymar marcou o único gol do Brasil em um pênalti nos acréscimos, fazendo com que a “Seleção” fosse eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final pela primeira vez desde 1990.

A conta espanhola especializada em arbitragem publicou, na plataforma “X”, sua análise da jogada polêmica, afirmando que Ryan, jogador da seleção brasileira, cometeu uma falta clara contra Antonio Nosa durante a recuperação da bola no início do ataque que culminou posteriormente na marcação de um pênalti a favor de Matheus Cunha.

A conta destacou que Ryan não tocou na bola em nenhum momento, mas sim derrubou Nosa de forma evidente, considerando que a falta deveria ter sido marcada e o jogo interrompido antes da continuação do ataque.

Acrescentou ainda que o árbitro assistente de vídeo cometeu outro erro, pois apresentou ao árbitro de campo apenas a imagem do contato entre Christopher Ayr e Matheus Cunha dentro da grande área, enquanto ignorou completamente a imagem anterior que mostrava a falta sobre Nosa — o que a conta descreveu como uma “falha de comunicação” entre a sala do VAR e o árbitro da partida.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

O incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, quando o árbitro marcou um pênalti a favor do Brasil após revisão do VAR, em consequência de uma falta de Christopher Ayre em Matheus Cunha dentro da área, mas Bruno Guimarães perdeu o pênalti após o goleiro Orjan Niland defender a cobrança, fazendo com que a seleção brasileira perdesse a chance de abrir o placar.

Apesar da polêmica arbitral, o Brasil não conseguiu aproveitar a jogada, antes que Haaland castigasse a equipe com dois gols no final da partida, garantindo à Noruega a histórica classificação para as quartas de final, enquanto Neymar se limitou a marcar um gol de honra em um pênalti nos acréscimos.

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