Injustiça evidente?.. Grande erro de arbitragem na partida entre Brasil e Noruega

O “Arquivo Far”, uma das principais contas especializadas na análise de situações de arbitragem, gerou polêmica após a partida entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao afirmar que houve um erro arbitrário evidente na partida.
A seleção brasileira foi eliminada do torneio ao perder para a Noruega por 2 a 1, depois que Erling Haaland marcou os dois gols da vitória aos 79 e 90 minutos, enquanto Neymar marcou o único gol do Brasil em um pênalti nos acréscimos, fazendo com que a “Seleção” fosse eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final pela primeira vez desde 1990.
A conta espanhola especializada em arbitragem publicou, na plataforma “X”, sua análise da jogada polêmica, afirmando que Ryan, jogador da seleção brasileira, cometeu uma falta clara contra Antonio Nosa durante a recuperação da bola no início do ataque que culminou posteriormente na marcação de um pênalti a favor de Matheus Cunha.
A conta destacou que Ryan não tocou na bola em nenhum momento, mas sim derrubou Nosa de forma evidente, considerando que a falta deveria ter sido marcada e o jogo interrompido antes da continuação do ataque.
Acrescentou ainda que o árbitro assistente de vídeo cometeu outro erro, pois apresentou ao árbitro de campo apenas a imagem do contato entre Christopher Ayr e Matheus Cunha dentro da grande área, enquanto ignorou completamente a imagem anterior que mostrava a falta sobre Nosa — o que a conta descreveu como uma “falha de comunicação” entre a sala do VAR e o árbitro da partida.
O incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, quando o árbitro marcou um pênalti a favor do Brasil após revisão do VAR, em consequência de uma falta de Christopher Ayre em Matheus Cunha dentro da área, mas Bruno Guimarães perdeu o pênalti após o goleiro Orjan Niland defender a cobrança, fazendo com que a seleção brasileira perdesse a chance de abrir o placar.
Apesar da polêmica arbitral, o Brasil não conseguiu aproveitar a jogada, antes que Haaland castigasse a equipe com dois gols no final da partida, garantindo à Noruega a histórica classificação para as quartas de final, enquanto Neymar se limitou a marcar um gol de honra em um pênalti nos acréscimos.