Iniesta pode jogar no Estudiantes, diz Verón

O presidente do clube argentino confirmou que existem conversas iniciais entre as partes

Craque argentino e atual presidente do Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón confirmou que vem mantendo conversas com Andrés Iniesta e deixou a possibilidade de o espanhol vestir a camisa dos alvirrubros em aberto.

“As negociações estão abertas, fizemos contatos com alguns e com outros não. O caso de Iniesta é sensível, não podemos dizer que existe uma negociação, mas estamos estabelecendo um tipo de conversa”, afirmou Verón para a Radio Rivadavia.

Recentemente, o Estudiantes contratou o volante Javier Mascherano, que esteve ao lado de Andrés Iniesta na melhor fase da história do . Além do meio-campista, Gabriel Milito, outro membro daquele Barça, atualmente é o treinador do time argentino.

Andrés Iniesta, um dos maiores craques na história do futebol, deixou o Barcelona em 2018 e desde então veste a camisa do Vissel Kobe. O contrato com o clube é válido até 2021.