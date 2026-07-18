Iniesta fica “surpreso” com a decisão de De La Fuente... e alerta para a “armadilha” de Messi

Andrés Iniesta, campeão da Copa do Mundo de 2010, expressou sua grande surpresa com a exclusão de Pedri da escalação titular da seleção espanhola nos dois últimos jogos, alertando a “La Roja” para não se concentrar apenas em Messi na final da Copa do Mundo, que será disputada amanhã à noite, domingo, contra a Argentina.

Em entrevista ao programa “El Larguero”, da rádio “Cadena SER”, Iniesta disse estar “surpreso com isso, dada a minha admiração por Pedri e sua importância como jogador”, ressaltando que o jogador do Barcelona ficou no banco de reservas nas quartas de final contra a Bélgica e na semifinal contra a França.

Iniesta, que atualmente treina o Al-Dhabi United, atribuiu a decisão à natureza das competições curtas, explicando: “O que o técnico sente em cada momento, os adversários que você enfrenta e o nível dos seus companheiros de equipe são fatores extremamente importantes”, enfatizando que “Pedri pode jogar em qualquer posição que quiser, mas o mais importante é que o técnico tenha amplas opções”.

Quanto à diferença entre o desempenho de Pedri na seleção espanhola e no Barcelona, Iniesta disse: “É claro que eles não jogam da mesma maneira, pois são times diferentes. Também ouvi esses comentários, mas, no fim das contas, essa é a realidade”.

Sobre o confronto contra a Argentina, o campeão da África do Sul de 2010 alertou a Espanha para não cair na armadilha de se concentrar apenas em Messi, dizendo: “A Espanha não deve se concentrar em um único jogador. Por mais que você pense no Leo, ele pode te causar problemas em um instante. A Espanha precisa permanecer fiel ao que conquistou, ao que ela é”.

E acrescentou: “Se conseguirem fazer isso, mesmo enfrentando um adversário extremamente forte, serão eles que controlarão totalmente a partida”, elogiando a atual geração espanhola: “Sento-me para assistir a essa seleção e adoro vê-los jogar. Eles têm um talento incrível, é uma geração realmente excepcional”.

Iniesta não poupou elogios a Messi, dizendo: “Leo é capaz de tudo. Ele tem sido decisivo durante toda a Copa do Mundo, e seus companheiros o apoiam totalmente. O que faz a diferença é o que acontece em campo, e Messi não deixa dúvidas quanto a isso”.

Iniesta destacou que “tudo se consegue através do trabalho coletivo, embora os talentos individuais tenham o poder de ser decisivos”, referindo-se à importância do equilíbrio entre o coletivo e o individual em partidas decisivas.