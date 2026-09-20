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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Início pegando fogo no dérbi de Madri: árbitro adverte Simeone e alerta Mourinho

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
A. Guler
D. Simeone
Espanha
Turquia
Argentina

Na sétima rodada de LaLiga

O clima do dérbi de Madri esquentou cedo, depois que o minuto 5 do confronto entre Real Madrid e Atlético, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, presenciou um choque forte entre Arda Güler, jogador do Real, e Álex Baena, jogador do Atlético, que terminou com o meia turco caindo no chão e Diego Simeone recebendo um cartão amarelo após contestar a reclamação do jogador do Real Madrid.

Segundo a análise do ex-árbitro Iturralde González, Baena usou o joelho por trás para derrubar Güler, considerando que o lance merecia um cartão amarelo.

E disse: "É um cartão amarelo, porque ele o atingiu com o joelho por trás. Falta clara".

Güler avançava com a bola quando Baena entrou por trás, derrubando o jogador turco no chão, antes que o árbitro Ortiz Arias marcasse uma falta a favor do Real Madrid.

Com o cartão não sendo mostrado a Baena, Güler pediu que o jogador do Atlético fosse advertido, enquanto Simeone dirigiu seu protesto à reação do jogador do Real Madrid.

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A tensão entre os mesmos jogadores continuou no minuto 18, quando ocorreu um novo lance sem que o árbitro interviesse mostrando qualquer cartão, o que levou Mourinho a exigir, por sua vez, uma punição disciplinar.

Iturralde voltou a comentar o lance, considerando que o uso do joelho por Baena foi mais perigoso do que o uso da perna, e também criticou a decisão do árbitro de dar um cartão amarelo a Simeone, apontando que vários jogadores do banco de reservas do Real Madrid também se levantaram para protestar, e poderiam ter sido tratados da mesma maneira.

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