Início impressionante: Barcelona atormenta seus adversários com a arma dos 700 passes

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira exaltou o que o Barcelona vem apresentando nesta temporada, especialmente no que diz respeito à posse de bola.

O jornal "Marca" afirmou que o Barcelona apresenta um desempenho impressionante no início desta temporada em todos os aspectos, com o Blaugrana mantendo grande domínio da posse de bola e demonstrando notável paciência no ataque, com os jogadores tocando a bola com fluidez em busca de espaços.

A prova disso é que eles completaram mais de 700 passes em suas três últimas partidas, contra Valencia, Feyenoord e Levante.

Diante do Valencia, o Barcelona completou 728 passes, e em sua partida de estreia na principal competição europeia, contra o Feyenoord, completou 746 passes.

E no estádio Ciutat de València, os números permaneceram próximos, com o Barcelona completando 711 passes.

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Além disso, vale destacar que, nos cinco primeiros minutos, antes do gol de Xavi Espart, o Levante mal tocou na bola, enquanto o Barcelona administrava a posse de forma impressionante.

O Barcelona começou a temporada com 463 passes na partida contra o Elche, 560 passes diante do Athletic Bilbao e 585 passes diante do Rayo Vallecano.

Mas nas três últimas partidas, a equipe demonstrou maior capacidade de passe. Veremos se eles conseguirão manter esse ímpeto diante do Racing Santander na quarta-feira.

No estádio Ciutat de València, o Barcelona registrou seu maior índice de posse de bola nesta temporada. A equipe catalã atingiu 75% de posse, superando os 74% obtidos no estádio do Valencia e os 72% registrados na partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Feyenoord. Assim, os números das três últimas partidas mostram que o Barcelona segue em trajetória ascendente no início desta temporada.