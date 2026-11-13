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Joaquim Lira Viana

Ingressos para a Copa do Mundo Feminina: valores, data de venda e pacotes

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Fifa anuncia entradas a partir de R$ 30, primeira janela de comercialização em dezembro e três opções de pacotes para acompanhar o torneio no Brasil

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, marcando a primeira edição do torneio disputada na América do Sul. Com oito cidades brasileiras como sedes, a competição terá 32 seleções e promete movimentar torcedores de diferentes regiões do país e do mundo.

Com a expectativa para o início do Mundial, a Fifa divulgou recentemente novas informações sobre a comercialização das entradas. A entidade confirmou onde comprar os ingressos, quando as vendas estarão disponíveis, os valores iniciais e os pacotes que poderão ser adquiridos pelos torcedores.

Quando abrem as vendas?

A primeira janela de vendas dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 será aberta no dia 1º de dezembro de 2026, às 10h (horário de Brasília), e permanecerá disponível até o dia 8 de dezembro. Essa será a primeira oportunidade para os torcedores garantirem presença nos jogos do Mundial.

Uma segunda janela será aberta depois do sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Essa etapa será exclusiva para clientes Visa. A Fifa também prevê outras duas fases de comercialização, abertas ao público em geral, para a venda dos ingressos restantes.

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Como comprar?

Os ingressos serão comercializados exclusivamente pelo site oficial da Fifa, no endereço FIFA.com/tickets. A entidade recomenda que os torcedores acessem a plataforma antecipadamente, registrem seu interesse na competição e criem uma FIFA ID, cadastro necessário para participar do processo de compra.

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O pagamento poderá ser realizado por PIX. A Fifa também disponibilizará entradas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida desde o início das vendas, com a possibilidade de solicitar ingressos para acompanhantes.

Qual será o valor dos ingressos?

Dependendo dos pacotes escolhidos, haverá ingressos a partir de R$ 30 (US$ 5) na categoria 3, o que permitirá adquirir um pacote com três partidas por menos de R$ 100 (US$ 18). As entradas das categorias 1, 2 e 3 estarão disponíveis logo na abertura das vendas, oferecendo diferentes opções de setores e preços aos torcedores.

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Também haverá venda de meia-entrada para quem tem direito ao benefício garantido pela legislação brasileira. Todos os valores divulgados pela Fifa já incluem impostos, sem a necessidade de acrescentar tributos aos preços anunciados.

Quais os pacotes disponíveis?

A Fifa disponibilizará três modalidades de pacotes para os torcedores que desejam acompanhar mais de uma partida durante o Mundial. A primeira é o Passaporte Seleção Brasileira, que dará acesso aos três jogos da equipe nacional na fase de grupos pelo valor de R$ 205.

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Outra alternativa será o Passaporte Arena, voltado aos torcedores que desejam acompanhar todas as partidas de um estádio específico até as quartas de final, caso a arena receba jogos dessa etapa. A modalidade oferecerá descontos de até 27% em comparação com a compra individual dos ingressos para as mesmas partidas.

Por fim, o Passaporte Flex permitirá que o torcedor monte um pacote personalizado com três jogos elegíveis à escolha. A opção poderá incluir partidas da seleção brasileira na fase de grupos ou confrontos da semifinal, mas não contemplará a final nem a disputa pelo terceiro lugar.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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