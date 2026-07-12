Inglaterra: polêmica em torno do coro dos argentinos sobre as Malvinas

"Pelas Malvinas, pelo Diego, pela última partida do Leo"; essa é a letra de uma música que os jogadores da Argentina entoam nos vestiários durante a Copa do Mundo e que gerou polêmica em alguns meios de comunicação da Inglaterra.





“A Argentina não perdeu tempo em demonstrar seu desprezo antes do confronto, voltando a cantar pelas Ilhas Malvinas em seu vestiário”, apressou-se em destacar o Daily Mirror. A referência é à Guerra das Malvinas, ilhas reivindicadas pelos sul-americanos, mas administradas pela Grã-Bretanha: na década de 1980, os exércitos das duas nações se enfrentaram, causando centenas de mortos. Na quarta-feira, porém, as duas seleções se enfrentarão na semifinal da Copa do Mundo, uma partida particularmente importante tanto em Buenos Aires quanto em Londres. “Ganhamos a terceira Copa com o Lionel, queremos ser campeões de novo. E, depois de 32 anos, a ‘Scaloneta’ vai vingar a taça roubada do Diez, aquela que não nos deixaram levantar. Quero ver a quarta estrela brilhar na camisa”, cantam os argentinos, no coro que os acompanha desde o início da Copa do Mundo — escrito nos moldes do da Copa do Catar 2022, que já pedia para vencer “pelos que morreram nas Malvinas, que nunca esqueceremos”.

Para a mídia inglesa, “esse jogo já foi visto como uma espécie de partida de rancor”: “A Albiceleste também zombou da Inglaterra com uma música sobre as Ilhas Malvinas no vestiário após a virada contra o Egito — relata o Daily Mirror — E, durante a noite, Lionel Messi e seus companheiros se juntaram aos torcedores, entoando um coro anti-inglês diferente que circula há décadas”.



