A Inglaterra já ganhou a Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

Veja momentos de destaques dos ingleses nos Mundiais

Misturando experiência com juventude, a Inglaterra foi para o Qatar para disputa de sua 16ª Copa do Mundo em busca de um bom resultado entre as melhores seleções do planeta, algo que não consegue há bastante tempo. Existe uma grande pressão sobre os ingleses por conquistas, uma vez que a nação que criou o futebol tem apenas um título mundial em sua conta.

A única conquista da Copa do Mundo da Inglaterra, inclusive, tem muitos anos, foi em 1966, quando os ingleses sediaram o Mundial. Desde então, nem mesmo alcançaram outra final, mesmo com times bons e jogadores de grande nível. O máximo foi uma final de Eurocopa em 2021.

O título, aliás, veio em uma final polêmica, contra a Alemanha, vencida pelos ingleses por 4 a 2, com direito a um hat-trick de Geoff Hurst. A questão que ficou é sobre o terceiro gol do jogo, validado pela arbitragem, mas quem até hoje gera discussões entre os torcedores se a bola entrou ou não.

Na campanha seguinte ao título, chegou às quartas de final, com direito a que é considerada a maior defesa de todos os tempos da Copa do Mundo, quando Gordon Banks salvou uma cabeçada de Pelé. Depois disso, acabou não participando das duas edições seguintes, voltando apenas em 1982.

Depois, em 1986, a Inglaterra protagonizou uma das mais memoráveis partidas da história da Copa do Mundo, nas quartas de final, quando a Argentina, de Diego Maradona, eliminou os ingleses do Mundial, com um show do camisa 10 e o famoso gol La Mano de Dios.

Desde então, não teve grande regularidade em disputas de Copa, misturando decepções de eliminações precoces e chances perdidas. As melhores campanhas vieram em 1990 e 2018, nas duas vezes em que chegou às semifinais e terminou em quarto lugar.