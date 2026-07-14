A seleção espanhola garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo após vencer a França por 2 a 0 na noite de terça-feira.
Os gols do “Matador” foram marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, aos 22 e 58 minutos, respectivamente.
O árbitro salvadorenho Iván Barton marcou uma falta a favor dos Bleus na entrada da área da Espanha, aos 43 minutos, após uma disputa entre Ousmane Dembélé e Fabián Ruiz, mas voltou atrás em sua decisão logo em seguida.
A conta “Archivo VAR”, na plataforma “X”, especializada em questões de arbitragem, informou que Barton anunciou uma falta incorreta, antes que seu assistente corrigisse sua decisão, indicando-lhe isso durante a comunicação.
E acrescentou: “Na verdade, os jogadores da Espanha aplaudiram a decisão do árbitro assistente após a correção do lance”.
Vale lembrar que a seleção espanhola enfrentará, na final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.