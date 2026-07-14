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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

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Infração fictícia... Imagem polêmica marca o confronto entre Espanha e França

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
França
Espanha

A seleção espanhola garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo após vencer a França por 2 a 0 na noite de terça-feira.

Os gols do “Matador” foram marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, aos 22 e 58 minutos, respectivamente.

O árbitro salvadorenho Iván Barton marcou uma falta a favor dos Bleus na entrada da área da Espanha, aos 43 minutos, após uma disputa entre Ousmane Dembélé e Fabián Ruiz, mas voltou atrás em sua decisão logo em seguida.

A conta “Archivo VAR”, na plataforma “X”, especializada em questões de arbitragem, informou que Barton anunciou uma falta incorreta, antes que seu assistente corrigisse sua decisão, indicando-lhe isso durante a comunicação.

E acrescentou: “Na verdade, os jogadores da Espanha aplaudiram a decisão do árbitro assistente após a correção do lance”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
team-logo
A definir
A definir
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
team-logo
A definir
A definir

Vale lembrar que a seleção espanhola enfrentará, na final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina.

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