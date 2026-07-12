Infinito Sinner: derrota Zverev e repete a façanha; Wimbledon continua sendo dele

Jannik Sinner continua sendo o rei de Wimbledon. Em uma final marcada pelo equilíbrio, o número um do mundo venceu o alemão Alexander Zverev em quatro sets e conquistou o quinto título de Grand Slam de sua carreira: uma vitória após uma virada, depois de perder o primeiro set no tie-break, na Quadra Central, com o placar final de 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, após mais de três horas de batalha.





Segundo título consecutivo em Londres, diante do príncipe William, de estrelas de Hollywood como Dustin Hoffman e das principais autoridades do esporte italiano, representadas pelo ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, e pelo presidente do CONI, Luciano Buonfiglio. O





Sinner se torna o décimo jogador da Era Aberta a conquistar Wimbledon por dois anos consecutivos. Antes dele, apenas lendas como Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic haviam conseguido isso. Com a vitória sobre Zverev, Sinner alcança a 100ª vitória nos quatro torneios do Grand Slam.





















Uma façanha que, no mesmo dia de um título de Grand Slam, só Andy Murray conseguiu no US Open de 2012. Para o tenista do Alto Ádige, este é o quinto título de Grand Slam, após o Aberto da Austrália de 2024 e 2025, o US Open de 2024 e Wimbledon de 2025. É também o sexto título de 2026, após os Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma. Uma temporada de domínio absoluto. A final contra Zverev foi uma batalha de nervos, além de tênis. O alemão, em sua segunda final consecutiva de Grand Slam após o triunfo em Roland Garros, provavelmente jogou sua melhor partida na grama, apoiado por um saque devastador e por uma postura sempre agressiva. Mas, mais uma vez, Sinner encontrou a chave para superá-lo: para ele, é a décima vitória consecutiva contra Zverev, que agora está com um saldo de 5 a 10 nos confrontos diretos.