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Gianni Infantino Getty

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Infantino: participação do Egito no Mundial é excepcional e esperamos vê-los novamente

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Elogio ao nível do Egito por parte do presidente da Fifa

O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), elogiou o desempenho da seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, destacando que a participação dos Faraós no Mundial foi excepcional sob todos os aspectos.

A seleção do Egito superou a fase de grupos no Mundial de 2026 pela primeira vez em sua história e ainda venceu a Austrália nos pênaltis nas oitavas de 32, antes de ser eliminada pela Argentina nas oitavas de final, com a derrota por 3 a 2.

Infantino declarou por meio de sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira: "O Egito escreveu a história na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, alcançando uma classificação inédita para além da fase de grupos e sua primeira vitória de todas na competição, tornando-se assim uma participação excepcional sob todos os aspectos para a seleção dos Faraós."

E acrescentou: "A seleção egípcia levou alegria e satisfação aos corações de sua apaixonada torcida, que trouxe grande entusiasmo e uma atmosfera magnífica a cada estádio em que o time disputou suas partidas."

E concluiu: "Aguardamos ansiosamente para vê-los voltar a aparecer no cenário mundial novamente em breve."


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