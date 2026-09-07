O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), elogiou o desempenho da seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, destacando que a participação dos Faraós no Mundial foi excepcional sob todos os aspectos.

A seleção do Egito superou a fase de grupos no Mundial de 2026 pela primeira vez em sua história e ainda venceu a Austrália nos pênaltis nas oitavas de 32, antes de ser eliminada pela Argentina nas oitavas de final, com a derrota por 3 a 2.

Infantino declarou por meio de sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira: "O Egito escreveu a história na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, alcançando uma classificação inédita para além da fase de grupos e sua primeira vitória de todas na competição, tornando-se assim uma participação excepcional sob todos os aspectos para a seleção dos Faraós."

E acrescentou: "A seleção egípcia levou alegria e satisfação aos corações de sua apaixonada torcida, que trouxe grande entusiasmo e uma atmosfera magnífica a cada estádio em que o time disputou suas partidas."

E concluiu: "Aguardamos ansiosamente para vê-los voltar a aparecer no cenário mundial novamente em breve."



