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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Infantino envia mensagem ao Egito em meio à polêmica sobre a arbitragem

Argentina x Egito
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O que o presidente da FIFA disse sobre o Egito?

O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), fez questão de falar sobre a trajetória da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, que contou com vários momentos excepcionais e, ao mesmo tempo, tristes.

A seleção egípcia conseguiu passar da fase de grupos pela primeira vez em sua história, empatando com a Bélgica e o Irã e vencendo a Nova Zelândia — a primeira vitória dos “Faraós” em uma Copa do Mundo.

A trajetória não parou por aí: a seleção egípcia eliminou a Austrália nas oitavas de final nos pênaltis, antes de ser derrotada pela Argentina nas quartas de final por 2 a 3, em uma partida que gerou polêmica sobre o desempenho da arbitragem e acusações ao presidente da FIFA de favorecer o “Tango”.

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Infantino decidiu enviar uma mensagem aos Faraós, publicando várias fotos da seleção egípcia em sua conta oficial no Instagram e comentou: “Obrigado a vocês... A Copa do Mundo de 2026 continuará tendo um lugar especial na história do futebol egípcio... A primeira participação nas fases eliminatórias e a primeira vitória na fase de grupos”.

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E concluiu: “Sua jornada foi inspiradora para seus torcedores no país e ao redor do mundo, e as lembranças que vocês criaram neste verão permanecerão gravadas na memória dos fãs do futebol egípcio em todo o mundo”.


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