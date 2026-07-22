Indicou 4 nomes... Figo exclui Messi e Yamal da corrida pela Bola de Ouro

O astro português Luís Figo, vencedor da Bola de Ouro em 2000, excluiu a dupla Lionel Messi e Lamine Yamal da lista dos principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro deste ano, apesar de terem chegado à final do Mundial de 2026, apontando, em contrapartida, quatro outros nomes ao troféu.

Figo disse que o desempenho apresentado por Rodri no Mundial o coloca na frente dos candidatos, sublinhando que o médio espanhol reforçou as suas hipóteses após os grandes níveis que exibiu ao longo de toda a competição.

E acrescentou, em declarações citadas pelo jornal espanhol "Marca", esta quarta-feira: "Rodri fez um Mundial fantástico, e isso pode fazer pender a balança a seu favor na corrida à Bola de Ouro."

Figo referiu que falar do interesse do Real Madrid em contratar Rodri é algo natural, explicando: "Acho que concretizar o negócio será difícil, porque ele está ligado a um contrato com o Manchester City, mas toda a gente sabe que o Real Madrid procura sempre contratar os melhores jogadores do mundo."

Leia também:

O onze ideal do Mundial... surpresa africana e ausências polémicas

O astro português considerou que o francês Kylian Mbappé também merece estar entre os principais candidatos, após a grande competição que realizou, apesar de Rodri não ter alcançado números goleadores ou assistências decisivas de destaque.

Disse: "Apesar de Rodri não ter brilhado muito no que toca a golos ou assistências, fez uma competição excecional. Além disso, Mbappé, graças ao que apresentou no Mundial, deve estar entre os candidatos."

Figo incluiu ainda na sua lista a dupla do Paris Saint-Germain, o português Vitinha e o francês Désiré Doué, referindo que aquilo que apresentaram durante a época, sobretudo depois da conquista da Liga dos Campeões, os torna dos principais concorrentes ao troféu.

E acrescentou: "Acho que Vitinha e Doué fizeram uma época fantástica, mesmo que não tenha sido o melhor Mundial para eles, especialmente com a seleção de Portugal, mas merecem estar na lista de candidatos."

Título merecido

Noutro contexto, Figo elogiou o nível exibido pela seleção espanhola no Mundial, considerando que mereceu conquistar o título com toda a justiça.

Explicou: "A Espanha foi a melhor seleção, não só na final, mas ao longo de toda a competição. Sofreu apenas um golo, foi a mais consistente e apresentou o melhor futebol, por isso a sua consagração foi merecida."

Figo abordou também o regresso do português José Mourinho ao comando do Real Madrid, sublinhando que a tarefa mais importante à sua frente é levar a equipa de volta ao pódio das conquistas.

E terminou as suas declarações dizendo: "Acho que o objetivo mais importante do Real Madrid neste momento é voltar a conquistar títulos, depois de duas épocas sem troféus."