Independiente Medellín x Metropolitanos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na internet

Independiente Medellín e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), no Estádio Atanasio Girardot, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

A última partida do Independiente Medellín foi pelo Campeonato Colombiano, com derrota, em casa, diante do Atlético Nacional, por 3 a 1. A equipe está em 10º lugar na competição, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, sendo 21 gols marcados e 19 sofridos. Pela Libertadores, o clube está em 3º, com um empate e uma derrota, dois gols marcados e três sofridos.

Já o Metropolitanos, ocupa a 7º no Campeonato Venezuelano,, com cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, com 14 gols marcados e 12 sofridos. A última partida da equipe foi com vitória, em casa, contra o Mineros de Guayana, por 3 a 0. Pela Libertadores, a equipe está em na lanterna do grupo, com duas derrotas, um gol marcado e três sofridos.

Prováveis escalações

Independiente Medellín: Luis Vásquez; Jordy Ararat, Victor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Felipe Pardo, Daniel Torres, Jaime Alvarado, Miguel Monsalve; Luciano Pons, Diber Cambindo. Técnico: David González.

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Néstor Cova, Carlos Cermeño; Angelo Lucena, Christian Camarillo, Robinson Flores; Edwin Lazso, Walter Araújo, Charlis Ortiz. Técnico: José María Morr.

Desfalques

Independiente Medellín

Sem desfalques confirmados.

Metropolitanos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?