Independiente del Valle impede noite mágica dos brasileiros na Libertadores

Mais quatro times brasileiros estrearam na fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (6). Três deles conseguiram grandes resultados. Quem impediu a jornada perfeita das equipes brasileiras nesta quarta foi o Independiente del Valle.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Atual bicampeão da Libertadores e um dos grandes favoritos para ficar mais uma vez com o título, o Palmeiras não teve piedade do Deportivo Táchira, mesmo atuando na Venezuela. Com uma atuação contundente - como tem sido rotina para a equipe alviverde -, o Palmeiras impôs o seu ritmo de jogo e goleou os venezuelanos por 4 a 0. Dudu, Raphael Veiga e Rafael Navarro (duas vezes) anotaram os gols da tranquila vitória do time paulista.

Quem também conquistou uma boa vitória fora de casa nesta quarta na estreia foi o Atlético-MG. O time mineiro encontrou algumas dificuldades diante do Deportes Tolima, mas soube contorná-las para triunfar por 2 a 0, com gols de Nacho Fernández e Tchê Tchê. O Tolima nunca havia sofrido um gol de time brasileiro em casa pela Copa Libertadores. O Atlético-MG encerrou essa escrita e largou muito bem na competição continental.

O Red Bull Bragantino pôde comemorar um excelente resultado no primeiro jogo de Libertadores de sua história. Atuando no Nabi Abi Chedid, o time paulista mostrou muita competência para derrotar o tradicional Nacional-URU por 2 a 0, com gols de Ytalo e Andrés Hurtado. O Red Bull Bragantino inicia a sua história no torneio continental de forma muito positiva.

Mais artigos abaixo

A noite só não foi perfeita para os brasileiros na Libertadores pois o América-MG caiu diante do Independiente del Valle no estádio Independência. A equipe mineira cometeu alguns erros defensivos na partida, o Del Valle se aproveitou e conseguiu a vitória por 2 a 0. Sornoza e Billy Arce marcaram para os equatorianos. O América-MG tentará os primeiros pontos na chave no clássico da próxima semana diante do Atlético-MG. Tarefa ingrata.



Nesta quinta-feira (7), o oitavo representante brasileiro na Copa Libertadores fará a sua estreia na fase de grupos. O Fortaleza recebe o Colo-Colo às 19 horas, no estádio Castelão.