Independiente x Defensa y Justicia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV

Independiente e Defensa y Justicia se enfrentam na noite deste domingo (19), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pela quarta rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão para o Brasil .

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Argentino, o Defensa y Justicia venceu o Newells Old Boys por 1 a 0 na última rodada. A equipe está na sétima posição com seis pontos, enquanto o Independiente, em 18º com quatro pontos, vem de empate com o Vélez sem gols.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Unsain, Sant'Anna, Colombo, Cardona, Soto; Lopez, Gutiérrez; Barbona, Escalante, Ferreyra; Fernandes.

Independiente: R. Rey; C. Baéz, J. Laso, E. Elizalde, A. Costa; A. Mulet, N. Vallejo, A. Lopez, I. Marcone, De Menees; Rojas.

Desfalques

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Independiente

Sem desfalques confirmados.

Quando é?