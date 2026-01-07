Independente-AP x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Independente-AP e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo estreou com vitória na competição. O Tricolor Paulista venceu o Maruinense por 2 a 0 na primeira rodada e assumiu a liderança do Grupo 19, com três pontos conquistados.

O Independente-AP, por sua vez, empatou sem gols com o Real Soccer na rodada de abertura e ocupa a vice-liderança da chave, com um ponto. Na próxima e última rodada da fase de grupos, o São Paulo enfrenta o Real Soccer no sábado (10), enquanto o Independente-AP mede forças com o Maruinense. Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata da Copinha.

São Paulo: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas Bosshardt, Pedro Ferreira , Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Tetê, Paulinho Venuto.

Independente-AP: Felipe Fortaleza, Paulo César, Dick, Lucas Matheus, Rafael Modesto, Keto, Andrey Fazendinha, Rian Kaike, Lucas Eduardo, Igor, Vinicius Monteiro.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Independente-AP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

