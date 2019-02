Indeciso, Solari não confirma Marcelo contra o Barcelona

Técnico do Real Madrid não revelou o titular na lateral-direita na semifinal da Copa do Rei

Marcelo ou Reguilón. Essas são as duas opções para a lateral-direira do Real Madird. No entanto, o técnico Solari não revelou sua escolha, mantendo a dúvida de quem vai começar entre os titulares contra o Barcelona na Copa do Rei.

"Eu não decidi. Ou sim, mas não posso dizer isso. Cada jogo é um mundo novo e um desafio. Devemos colocar o foco na próxima partida. É a realidade. Nós não podemos ter a mente além. Veremos qual equipe sairá amanhã (quarta). Estamos todos unidos para passar", apontou.

Nos últimos cinco compromissos do Real, o treinador optou pela entrada de Marcelo contra o Girona e Barcelona, ​​enquanto Reguilón participou dos duelos contra o Ajax, Atlético de Madrid e Levante.

Após empatar o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei no Camp Nou em 1 a 1, o Real Madrid joga por um simples empate para avançar à final.