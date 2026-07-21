Incompreensão em relação à KNVB: “É surpreendente que ele não tenha sido sequer mencionado como técnico da seleção”

No domingo à noite, o jornal*De Telegraaf* divulgou que Mark van Bommel é o principal candidato para suceder Rudi Garcia como técnico da seleção da Bélgica. No programa *De Oranjezomer*, Robert Maaskant expressa sua surpresa pelo fato de o ex-jogador da seleção não ser mencionado na Holanda como possível sucessor de Ronald Koeman.
Hélène Hendriks vai direto ao ponto. “Van Bommel deveria se tornar técnico da seleção holandesa?” Maaskant responde que acharia ótimo se o ex-jogador assumisse o cargo vago.
À mesa, prevalece a surpresa com o interesse belga pelo jogador de Limburgo. “Na verdade, é um nome que surge do nada”, afirma Maaskant, que, ao mesmo tempo, considera a escolha lógica. “Ele jogou no Royal Antwerp e foi campeão. Portanto, ele realmente fez nome na Bélgica e também teve um bom desempenho no PSV.”
“Acho que o candidato dos sonhos, Vincent Kompany, está em um clube muito grande (Bayern de Munique, nota do editor) e, portanto, certamente não vai aceitar. E aí você acaba chegando ao Van Bommel”, diz o técnico de Schiedam.
Segundo Maaskant, a garra argentina também se reflete no estilo de jogo de Van Bommel. “Por isso, entendo que a Bélgica tenha entrado em negociações com ele.” No entanto, ele olha com desconfiança para a KNVB. “O que mais me chama a atenção é que ele não foi sequer mencionado na Holanda.”
Hendriks reconhece que, ao pensar em um possível sucessor de Ronald Koeman, também não pensou imediatamente no ex-jogador do PSV. Entre os presentes, entende-se que Arne Slot, devido à sua experiência e desempenho, é o candidato número um para a federação de futebol.
Van Bommel goza de excelente reputação na Bélgica graças à sua passagem bem-sucedida pelo Royal Antwerp. Em 2023, ele levou o clube ao primeiro título nacional desde 1957 e, além disso, conquistou a Copa da Bélgica, garantindo assim a dobradinha. Um ano depois, somou-se a isso a Supercopa da Bélgica.