Incerteza sobre futuro causa incômodo em atletas do São Paulo

Tricolor paulista tem ao menos seis jogadores em fim de contrato. Diretoria quer conversar com os atletas somente depois do Brasileirão

A indefinição do São Paulo sobre renovações contratuais causam incômodo em alguns atletas. O clube deve ter uma conversa definitiva com seis jogadores ao término do Campeonato Brasileiro a respeito dos vínculos, como antecipou a GOAL.

O lateral direito Rafinha, o zagueiro Miranda, o lateral esquerdo Reinaldo e o atacante Éder têm acordos até dezembro de 2022. O zagueiro Luizão tem contrato até 31 de janeiro de 2023, e o meio-campista Igor Gomes possui vínculo até março de 2023.

As conversas sobre os atletas foram paralisadas recentemente e serão retomadas somente a partir de 13 de novembro, data de encerramento do Brasileirão. A diretoria mostrou desejo de ficar com Miranda, Luizão e Igor Gomes por mais tempo. Entretanto, as conversas só acontecerão a partir da data prevista inicialmente pela cúpula.

Getty Images

Getty Images

Éder ainda não foi informado sobre o desejo da diretoria, mas já tem indicação de que não seguirá no CT da Barra Funda em 2023. O atacante, inclusive, já avalia com o estafe o que fazer a partir do ano seguinte. Ele não faz parte dos planos do departamento de futebol para a temporada que se aproxima.

Em que pese a definição sobre o quarteto, as questões de Reinaldo e Rafinha ainda têm indecisão. O lateral esquerdo e o lateral direito não têm posição por parte da diretoria e aguardam a conversa sobre o futuro.

Reinaldo e Rafinha gostariam de seguir no São Paulo por mais tempo. Entretanto, não sabem ainda como departamento de futebol e comissão técnica trabalharão em relação a isso.

Rogério Ceni é constantemente consultado pelo presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho sobre a próxima temporada. O treinador participa ativamente da definição sobre o grupo.