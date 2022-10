Rafinha tem futuro incerto no São Paulo e já avalia opções para 2023

Lateral-direito tem cláusula que estabelece a renovação contratual automática, mas ele ainda não atingiu a meta determinada no contrato

Rafinha tem o futuro incerto no São Paulo. O lateral direito ainda não foi procurado para renovar com o clube e é possível que deixe o Morumbi ao término da temporada, quando se encerra o contrato, como soube a GOAL.

O estafe do lateral direito de 37 anos trabalha com a possibilidade do São Paulo não contar com a permanência em 2023 e avalia opções para o mercado da bola, que se inicia em janeiro.

A diretoria ainda não fez qualquer contato com Rafinha para discutir a permanência no ano seguinte. A ideia da cúpula é que os veteranos em fim de contrato — Reinaldo, Miranda e Éder também estão na lista — sejam procurados somente após o Brasileirão. O zagueiro Miranda já ouviu da cúpula que há interesse em mantê-lo para a temporada que se aproxima.

O vínculo de Rafinha tem uma cláusula que aciona a renovação automática se ele participar de 60% dos jogos do São Paulo com ao menos 45 minutos em campo. Ele precisa de mais sete partidas com este período dentro dos gramados para assegurar a permanência. Os paulistas terão mais oito duelos até o fim de 2022. A informação sobre esta minuta foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

O cenário recente indica que ele não deve alcançar a marca pelo São Paulo na atual temporada, mesmo que ele tenha atuado por mais de 45 minutos em dois dos últimos três jogos do time na temporada.

Rafinha tem 43 partidas com as cores do São Paulo. O jogador fez 37 duelos como titular e seis na condição de reserva. No período, somou 3.273 minutos e se responsabilizou por quatro assistências.