Incerteza em Madri... Arbeloa "guarda" sua decisão antes do confronto em Munique

O Real Madrid parte para Munique ciente de que o confronto contra o Bayern, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, será quase uma “final” antecipada. Nesta missão, o time merengue busca reverter o resultado da ida (1 a 2) e garantir a vaga nas semifinais, dando mais um passo em direção ao sonho do 16º título.

Apesar da importância do confronto, Álvaro Arbeloa enfatizou que a classificação não será uma tarefa fácil, afirmando, após o empate com o Girona no Estádio Santiago Bernabéu, a necessidade de analisar o que aconteceu na partida de ida e corrigir os erros antes do confronto na Allianz Arena.

Arbeloa disse à imprensa: “Temos que analisar bem tudo o que aconteceu na partida da última terça-feira e corrigir o que não fizemos direito. Vamos tentar melhorar e reforçar o que fizemos bem para ver como podemos prejudicá-los”.

E acrescentou: “Toda a energia que temos deve ser colocada nessa partida. Temos que ir à Alemanha para vencer, estamos convencidos disso e vamos lutar até o fim lá”.

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O técnico do Real Madrid demonstrou grande confiança em seus jogadores, considerando que o fator mental será decisivo na partida de volta, acrescentando: “Só quero que os jogadores acreditem nisso. Estou convencido de que os 25 jogadores com quem viajaremos para lá estarão convencidos de que podemos vencer e apresentar um grande nível. Eles encontrarão diante de si camisas brancas e um emblema circular, e tenho certeza de que daremos uma grande batalha”.

Quanto ao elenco, as notícias do Real Madrid parecem relativamente positivas, com o time quase completo em comparação com períodos anteriores da temporada que tiveram muitas ausências por lesões; no entanto, Arbeloa ainda enfrenta algumas dúvidas na defesa antes da viagem para a Alemanha.

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De acordo com as informações atuais, Antonio Rüdiger e Trent Alexander-Arnold continuam sendo os mais prováveis titulares, enquanto a disputa pela segunda vaga na zaga está entre Éder Militão e Dean Hoesen, e pela lateral esquerda entre Álvaro Carreras e Ferland Mendy.

As estimativas indicam que Arbeloa poderá preferir contar com Militão e Mendy, tendo em vista a natureza do jogo previsto em Munique, que pode ser marcado por um ritmo acelerado, disputas físicas e espaços abertos — condições que favorecem os jogadores mais fortes nos confrontos individuais, embora outras opções possam oferecer maior qualidade na construção do jogo e na saída de bola pela retaguarda.

Espera-se que a comissão técnica tome sua decisão final sobre a linha defensiva nas últimas horas que antecedem o confronto, tendo em vista que o Real Madrid busca entrar em campo com a melhor formação possível para enfrentar a pressão do Bayern em seu território e diante de sua torcida.