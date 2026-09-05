Cody Gakpo e Alexander Isak deixaram a imprensa inglesa em êxtase após a vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Ipswich Town. O sueco marcou os dois gols, enquanto Gakpo deu duas assistências e, com isso, reforçou por que o Liverpool pode se dar por satisfeito por sua transferência para o Manchester City não ter ido adiante.

O fato de Gakpo ainda estar em Anfield estava longe de ser algo garantido alguns dias antes. O internacional holandês de 27 anos já se via, mentalmente, como jogador do Manchester City, mas viu uma transferência de quase 100 milhões de euros, incluindo bônus, melar no último momento depois que o Liverpool voltou atrás. Segundo o Algemeen Dagblad, Gakpo ficou profundamente decepcionado e irritado com a condução da situação, depois de ouvir diversas vezes ao longo do verão que poderia sair e, depois, que afinal não poderia.

Nada disso foi perceptível na noite de sexta-feira, quando Gakpo deu duas assistências sublimes para Isak contra o Ipswich. The Daily Mail dá grande destaque à atuação do centroavante sueco e estampa “Alexander the Great”. “O Liverpool foi tão encantadoramente impressionante no primeiro tempo em Portman Road que quase faria você esquecer que sua principal contratação se aquecia no banco”, escreve o jornal, referindo-se a Bradley Barcola.

O atacante contratado junto ao Paris Saint-Germain por 144 milhões de euros viu da beira do campo como Isak e Gakpo machucaram o Ipswich. “Alexander Isak tomou a dianteira com dois gols nos primeiros nove minutos. O ataque com Gakpo e Munoz causou todo tipo de problema ao Ipswich.”

O The Daily Mail também tem palavras elogiosas para Gakpo. “O ataque do Liverpool é assustador. Gakpo parecia renascido. A grama nem sempre é mais verde do outro lado, e Gakpo agora volta a parecer o holandês voador que todos sabem que ele pode ser”, diz o texto.

A BBC se concentra principalmente em Isak, que durante seus primeiros doze meses em Anfield sofreu frequentemente com lesões. “Ele aproveitou o ambiente familiar de Portman Road para realmente fazer sua carreira no Liverpool decolar”, escreve a emissora britânica, que ressalta que Isak, em sua visita anterior a Suffolk, ainda pelo Newcastle United, marcou um hat-trick na vitória por 4 a 0.

Segundo a BBC, Isak, além disso, encontrou em Gakpo seu parceiro ideal de ataque. “Gakpo parece ser o parceiro perfeito. O holandês já não parecia mais sofrer com sua transferência frustrada para o Etihad Stadium e deu sequência ao seu início impressionante de temporada com duas assistências para o ex-centroavante do Newcastle United.”

The Sun vai ainda mais longe e afirma que o Liverpool escapou de um erro enorme com o fracasso da transferência de Gakpo. “O Liverpool acidentalmente conseguiu evitar uma inacreditável trapalhada no mercado de transferências, que sem dúvida acabaria o assombrando mais tarde”, escreve o tabloide, que enfatiza que era incompreensível que o clube estivesse disposto a vender o internacional holandês.