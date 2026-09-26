Mark van Bommel deixou uma impressão profunda na Bélgica, como mostram as reportagens da imprensa local após a vitória sobre a Itália (0 a 2) pela Liga das Nações.

Na noite de sexta-feira, Van Bommel esteve pela primeira vez à beira do campo como técnico da seleção belga. Ele optou por deixar Romelu Lukaku no banco no início, mas escalou Mika Godts entre os titulares.

O ex-atacante do Ajax retribuiu imediatamente a confiança com um golaço. Mais tarde, foi Dodi Lukebakio quem marcou o segundo gol belga.

Na Bélgica, o jogo dos Diabos Vermelhos foi muito elogiado. A Sporza exaltou o ex-treinador de, entre outros, PSV e Royal Antwerp pelo grande impacto que causou em apenas quatro dias.

“Um começo promissor. A era Van Bommel começou com tudo. O técnico pediu e conseguiu identidade em seu batismo de fogo. Impressionante, na verdade já depois de apenas alguns dias de treino”, diz o jornal.

Het Nieuwsblad também se mostrou entusiasmado. “A Bélgica passou por cima da Itália. Vimos uma estreia muito boa sob o comando de Van Bommel. Sem Gianluigi Donnarumma, o placar teria sido ainda mais amplo”, escreveu o jornal.

A imprensa valã também está muito entusiasmada com o futebol apresentado pela seleção nacional. Sudinfo: “Van Bommel administrou muito bem sua primeira partida. A Bélgica teve a Itália totalmente sob controle.”

Durante a transmissão da VTM , também foi feita uma comparação com a Holanda. O estádio veio abaixo. Os Diabos estavam bem. Na Holanda, assistiam com um pouco de inveja e água na boca. Havia mais vida aqui do que na seleção holandesa”, afirmou o comentarista.