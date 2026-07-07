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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Imam Ashour preocupa Hossam Hassan na partida contra a Argentina

E. Ashour
H. Hassan
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
Egito
Argentina
EUA

O astro egípcio pede uma substituição antecipada

Imam Ashour, craque do meio-campo da seleção egípcia, causou preocupação à comissão técnica dos Faraós, liderada por Hossam Hassan, durante a partida contra a Argentina, na noite desta terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

As câmeras captaram, no final do primeiro tempo da partida, que Ashour pediu a Hossam Hassan para ser substituído, devido a uma lesão sofrida durante a partida.

Hamdi Fathi realizou o aquecimento para entrar em campo no final do primeiro tempo, mas Hassan preferiu adiar a substituição para o início do segundo tempo.

A seleção dos Faraós encerrou o primeiro tempo com vantagem sobre a atual campeã por 1 a 0. Vale lembrar que o vencedor da partida de hoje enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia.

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