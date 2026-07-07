Imam Ashour: O terceiro gol da Argentina foi inválido

Imam Ashour, meio-campista da seleção egípcia, expressou sua tristeza pela perda da vitória contra a Argentina na Copa do Mundo de 2026, mas afirmou que o terceiro gol do Tango foi irregular.

A seleção egípcia chegou a estar à frente do atual campeão por 2 a 0, mas acabou perdendo por 2 a 3 na partida das oitavas de final, em meio a uma grande polêmica arbitral.

Ashour integrou a escalação titular dos Faraós na partida de hoje, mas foi substituído no intervalo devido a uma lesão.

Ashour disse, em declarações à rede “BeIN Sports”, após a partida: “Graças a Deus, não sei o que dizer. Sonhávamos com mais do que as oitavas de final, mas não poupamos nem uma gota de suor e fizemos o que devíamos”.

Ele acrescentou: “Marcamos um gol que foi anulado pelo árbitro, e não vi a jogada novamente para ter certeza da correção da decisão. Além disso, o terceiro gol da Argentina surgiu após um pênalti não marcado a nosso favor”.

O meio-campista do Al-Ahly do Egito concluiu: “Agradeço aos jogadores e à comissão técnica, e pedimos desculpas a todos. Queríamos deixá-los felizes, mas o que vem por aí será melhor”.