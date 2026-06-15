Imam Ashour: Não seremos convidados de honra na Copa do Mundo

Imam Ashour, o craque do meio-campo da seleção egípcia, parecia triste após o empate dos Faraós contra a Bélgica (1 a 1), na noite de segunda-feira, na primeira rodada das eliminatórias do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Imam Ashour marcou o gol dos Faraós aos 19 minutos e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida graças ao seu desempenho defensivo e ofensivo ao longo dos 71 minutos que jogou, antes de ser substituído pelo zagueiro Rami Rabia.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a partida, Imam Ashour disse: “Não estamos satisfeitos com o resultado. Fizemos uma grande partida contra a Bélgica. Agradeço a todos os jogadores pelo desempenho e à comissão técnica pela condução da partida”.

O astro do Al-Ahly do Egito acrescentou: “Queríamos a vitória, mas, infelizmente, desperdiçamos muitas chances e, no final, saímos com um empate. Também agradeço à torcida que veio e nos apoiou durante toda a partida”.

E continuou: “O nome do Egito é grande, temos muitos jogadores de ponta, além de possuirmos os dois melhores jogadores do mundo (Mohamed Salah e Omar Marmoush), e temos motivação nesta Copa do Mundo”.

E concluiu: “Não seremos meros convidados de honra na Copa do Mundo. Queríamos vencer hoje, mas vamos nos recuperar nas próximas duas partidas para garantir a classificação”.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia e o Irã nas próximas duas partidas, pela segunda e terceira rodadas da Copa do Mundo.