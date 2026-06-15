Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Imam Ashour: Não seremos convidados de honra na Copa do Mundo

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
E. Ashour
Bélgica
Egito
EUA

O craque do Al Ahly não está satisfeito com o empate contra a Bélgica

Imam Ashour, o craque do meio-campo da seleção egípcia, parecia triste após o empate dos Faraós contra a Bélgica (1 a 1), na noite de segunda-feira, na primeira rodada das eliminatórias do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Imam Ashour marcou o gol dos Faraós aos 19 minutos e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida graças ao seu desempenho defensivo e ofensivo ao longo dos 71 minutos que jogou, antes de ser substituído pelo zagueiro Rami Rabia.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a partida, Imam Ashour disse: “Não estamos satisfeitos com o resultado. Fizemos uma grande partida contra a Bélgica. Agradeço a todos os jogadores pelo desempenho e à comissão técnica pela condução da partida”.

O astro do Al-Ahly do Egito acrescentou: “Queríamos a vitória, mas, infelizmente, desperdiçamos muitas chances e, no final, saímos com um empate. Também agradeço à torcida que veio e nos apoiou durante toda a partida”.

E continuou: “O nome do Egito é grande, temos muitos jogadores de ponta, além de possuirmos os dois melhores jogadores do mundo (Mohamed Salah e Omar Marmoush), e temos motivação nesta Copa do Mundo”.

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA
Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Egito crest
Egito
EGY

E concluiu: “Não seremos meros convidados de honra na Copa do Mundo. Queríamos vencer hoje, mas vamos nos recuperar nas próximas duas partidas para garantir a classificação”.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia e o Irã nas próximas duas partidas, pela segunda e terceira rodadas da Copa do Mundo.

Publicidade