“Imaginem como seria?”... Neymar surpreende a todos e revela o outro lado de Messi!

O brasileiro Neymar da Silva surpreendeu a torcida com declarações comoventes sobre Lionel Messi, afirmando que a verdadeira imagem do ícone argentino fora de campo supera o que ele demonstra dentro dele, apesar das conquistas históricas que alcançou ao longo de sua carreira.

As declarações de Neymar ocorreram durante uma entrevista coletiva após seu retorno à seleção brasileira, quando foi questionado sobre sua relação com Messi e elogiou profundamente seu ex-companheiro no Barcelona e no Paris Saint-Germain.

Neymar disse à rede “DSPORTS”: “Ele é uma pessoa muito melhor fora de campo do que dentro dele, imaginem só! Por isso, estou muito feliz por tê-lo conhecido e por ter jogado ao lado dele; ele é um grande amigo”.

E acrescentou: “Conversamos bastante, e também conversamos nos últimos dias. Ele sabe que eu gosto muito dele”.

O astro brasileiro revelou a força da relação que o une a Messi fora dos gramados, afirmando que o capitão da seleção argentina também nutre sentimentos especiais por ele.

Durante a entrevista, um jornalista mencionou que Messi está feliz com o retorno de Neymar aos gramados internacionais, ao que o jogador brasileiro comentou: “Sim, eu sei disso, porque ele me gosta muito, e nós também gostamos muito um do outro”.

Neymar também fez questão de enviar uma mensagem especial à torcida argentina, que sempre demonstrou apreço por ele, apesar da rivalidade histórica entre as duas seleções.

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Ele disse: “Agradeço a todos os argentinos pelo carinho que sempre me demonstram e mando um grande abraço para todos eles”.

Neymar também falou sobre como se sentiu ao voltar a defender a seleção brasileira, afirmando que o momento foi excepcional para ele após um longo período de ausência.

Ele explicou: “Hoje foi um momento muito especial para mim, já que fazia muito tempo que eu não jogava pela seleção”.

E concluiu suas declarações dizendo: “O retorno de hoje representa um sentimento maravilhoso e muita emoção para mim”.

Neymar voltou a jogar pela Seleção do Brasil pela primeira vez em 981 dias, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na madrugada desta quinta-feira, quando ficou em campo por 13 minutos e criou três chances de gol.