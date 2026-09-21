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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Imagem: Mbappé gera polêmica com sua chuteira no dérbi de Madri

K. Mbappe
Atlético de Madrid x Real Madrid
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O começo da guerra comercial?

Apenas dois dias após o anúncio oficial de sua nova parceria com a empresa "On", Kylian Mbappé fez questão de enviar a primeira mensagem clara sobre a grande virada em sua trajetória comercial, durante sua aparição no dérbi de Madri contra o Atlético.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", o atacante do Real Madrid entrou em campo na partida usando uma chuteira totalmente branca do modelo Nike Mercurial, mas escondeu de propósito o logotipo da famosa marca americana, em um gesto marcante que reflete o início de sua ligação com sua nova marca.

A aparição de Mbappé com a chuteira dessa maneira aconteceu poucos dias depois de ele virar uma página importante em sua trajetória comercial, após assinar uma parceria com a empresa suíça "On", tornando-se um de seus embaixadores, além de possuir uma participação na companhia como acionista.

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A "On", cujo nome esteve por muito tempo associado às modalidades do triatlo e do tênis, especialmente por meio de sua parceria com a lenda suíça do tênis Roger Federer, busca expandir sua presença no mundo do futebol.

Mbappé aparece à frente do novo projeto de futebol da "On", enquanto o francês Thierry Henry ocupa o cargo de diretor de futebol da empresa, em um passo que reflete a ambição da marca de construir uma presença forte no esporte mais popular do mundo.

E parece que o dérbi de Madri foi a primeira aparição prática de Mbappé nessa nova etapa, depois de ele ter optado por esconder o logotipo da Nike de sua chuteira, em um sinal marcante de sua transição rumo a uma parceria comercial diferente.

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