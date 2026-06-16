Imagem comovente dos jogadores da Argentina antes do confronto contra a Argélia

Os jogadores da seleção argentina enviaram uma mensagem de apoio ao companheiro que, devido a uma lesão, foi obrigado a ficar de fora da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Leonardo Balerdi foi obrigado a se retirar da lista da seleção argentina que disputará a Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma lesão durante um treino. O zagueiro do Marselha sofreu uma lesão na coxa, e Marcos Senesi assumiu seu lugar na lista. Este é um duro golpe para a atual campeã da Copa do Mundo, que se prepara para iniciar sua campanha no torneio enfrentando a Argélia, na madrugada de amanhã, antes de enfrentar a Áustria e, em seguida, a Jordânia.

Seus companheiros argentinos ficaram profundamente abalados com sua desistência e quiseram enviar uma mensagem forte de apoio a ele.

De acordo com o site “Foot Mercato”, os jogadores se reuniram segurando uma faixa com os dizeres “Leo... Estamos todos com você”, demonstrando solidariedade a ele neste momento difícil, enquanto todos no vestiário expressaram, por unanimidade, seu apoio ao jogador que sofreu uma grande decepção na véspera do início do torneio.

Foi uma cena comovente que simbolizou a união da seleção argentina, apesar desse primeiro revés antes do início da campanha da equipe na Copa do Mundo.







