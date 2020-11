Igreja Maradoniana: camisa 10 virou religião na Argentina com 'Natal', 'Páscoa' e mandamentos

A promessa é de que, em poucos minutos, você vira adepto do Maradonismo

Há quem diga que Diego Maradona é um Deus - ele até mesmo recebeu o apelido de D10S -, mas tem quem leve isso realmente a sério. Em 1998 foi fundada a Igreja Maradoniana, em homenagem ao ídolo argentino, falecido nesta quarta-feira (25).

Tudo começou com uma "brincadeira" entre torcedores que consideravam o dia 30 de outubro, data de aniversário de Maradona, como Natal, afinal, naquele dia havia nascido um Deus, o Deus dos maradonianos, como eles mesmos se intitulam.

Daquele dia dia em diante, a nova religião atraiu adeptos, que hoje chegam aos mais de 40 mil por todo o mundo - são os fiéis a Maradona. A única exigência para que ser um adepto da Igreja Maradoniana é ser fã incontrolável de Diego Armando Maradona.

Parece loucura mas não é! No dia 30 de Outubro de 1998 - dia do aniversário de Maradona - era fundada a Igreja Maradoniana.

Entre aqueles que tem um "recuerdo" da Igreja está Lionel Messi e alguns de seus colegas de . Em 2009, em entrevista ao Uol Esporte, Hernán Amez, um dos três fundadores da religião, lembrou do dia em que o craque comprou uma de suas camisas.

"Uma vez, o Messi levou uma para o Barcelona e precisou fazer uma encomenda. Mandei camisetas para Ronaldinho Gaúcho, Deco, Puyol e Giuly". O craque brasielro, inclusive, aparece no livro que conta a história do Mandonismo usando a peça, assim como Careca e o inglês Gary Lineker, derrotado por Maradona no Mundial de 1986.

E como toda a religião, o Maradonismo tem seus símbolos e datas comemorativas:

O Natal e a véspera de Natal

Maradona de 1986 teve a maior atuação individual de um jogador em uma Copa? 🏆🌎 pic.twitter.com/N8CxvhdxV6 — Goal (@GoalBR) November 25, 2020

Como dito anteriormente, o Natal da Igreja Maradoniana é comemorado em 30 de outubro, dia do aniversário de Maradona. Assim, a véspera do Natal é no dia 29 de outubro. De acordo com o site oficial da religião, esta é a data mais importante para os maradonianos.

Todo ano, no dia 29 perto da 23h59 os adeptos se reúnem para entrar no dia 30 com uma contagem de 1 a 10 para para brindar mais um ano de vida de seu Deus. "É uma data a não perder, é apenas uma vez por ano e para o Diego. Uma verdadeira festa, que reúne maradonianos de todo o mundo que pensam o mesmo ... o D10s do futebol chama-se MARADONA", diz o site.

A festa é como qualquer outra, repleta de comida, doces, brindes, uma árvore com luzes coloridas, uma apresentação de slides com fotos de Maradona, além de depoimentos de adeptos e pessoas ligadas ao ex-jogador.

A Páscoa

Esta comemoração é feita no dia 22 de junho, data do jogo da contra a na de 1986.

A data celebra os dois gols de Maradona naquele jogo - um deles é, talvez, um dos mais memoráveis da história do futebol, "La Mano de Dios".

"Neste dia a Igreja se lembra daqueles 2 milagres em terras mexicanas. Os dois gols mais memoráveis ​​da história da Copa do Mundo".

Neste dia, os maradonianos se reúnem para relembrar o jogo, ouvir a narração dos gols e batizar os novos fiéis, que devem imitar o gol da mão e depois jurar à Bíblia de Maradona “EU SOU O DIEGO”.

A Bíblia

O símbolo mais importante da Igreja Maradoniana é a Bíblia de Maradona, que nada mais é do que a biografia oficial do ex-jogador de futebol.

O livro fica colocado em um altar de madeira, com uma imagem de Maradona, uma bola personalizada em uma réplica do troféu da Copa do Mundo, conquistado pelo craque.

Os Mandamentos

O futebol tem Rei, Bruxo, Fenômeno, Kaiser... mas só um D10S! 🇦🇷🙌



Gracias por todo, Diego 💙 pic.twitter.com/tj1YnsZowF — Goal Brasil (@GoalBR) November 25, 2020

Ao todo, são dez os mandamentos da Igreja Maradoniana:

OS 10 MANDAMENTOS

A bola não mancha, como disse o D10S em sua homenagem. Amo o futebol acima de todas as coisas. Declare seu amor incondicional por Diego e pelo bom futebol. Defender a camisa argentina, respeitando o povo. Espalhar os milagres de Diego por todo o universo. Honrar os templos onde ele pregava e seus mantos sagrados. Não proclame Diego em nome de um único clube. Pregar os princípios da Igreja Maradoniana. Tome Diego como segundo nome e dê-o a seu filho. Não seja uma cabeça de garrafa térmica e não deixe a tartaruga escapar. (derivado de uma frase dita por Mardona)

As Orações

Assim como as demais religiões, o Maradonismo também pratica suas orações, são elas:

Pai nosso (e é realmente nosso)

"Diego nosso que está na terra,

santificado seja o seu canhoto, deixe

sua magia vir até nós, deixe

seus objetivos serem lembrados,

na terra como no céu.

Dá-nos hoje a alegria deste dia

e perdoa esses jornalistas

como perdoamos

à máfia napolitana.

Não vamos manchar a bola

e nos livrar do Havelange ..

Diego."

D10s te salve

"Deus te salve bola.

Você está cheio de magia,

Diego está com você.

Bendito sejas tu entre todos os outros

e bendito o Diego que não te deixa manchar.

Round Santa, mãe do gol,

reze por nós jogadores

agora e na hora do nosso encontro…

Diego."

Creio

"Eu acredito em Diego.

Futebolista Todo Poderoso,

Criador de magia e paixão.

Eu acredito em penugem, nosso D10s, nosso Senhor.

Que foi concebido por obra e graça de Tota e Don Diego.

Nascido em Villa Fiorito.

Ele sofreu sob o poder de Havelange.

Foi crucificado, morto e mal tratado.

Suspenso das quadras.

Cortaram-lhe as pernas.

Mas ele voltou e ressuscitou seu feitiço.

Estará dentro de nossos corações.

para sempre e na eternidade.

Eu acredito em espírito de futebol.

A Santa Igreja Maradoniana,

O golo para os ingleses,

A canhota mágica,

A eterna gambetta diablada,

E em um Diego eterno.

Diego."

Para se despedir de seus Deus, a Igreja Maradoniana convocou um culto para esta quarta-feira (25), ao redor do Obelisco, em Buenos Aires, a partir das 18h, para "agradecer que tenha baixado do céu há 60 anos e para desejar um bom regresso ao local a que pertence", de acordo com um porta-voz.