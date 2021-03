IFFHS: o que é a entidade que publica rankings sobre o futebol mundial?

Organização apontou o Grêmio como o melhor time sul-americano da última década

O Grêmio foi o melhor brasileiro ranqueado na listas sul-americana e mundial da IFFHS na última década. Considerando os anos entre 2011 e 2020, o Tricolor foi eleito a melhor equipe da América do Sul e a primeira não-europeia entre as melhores do mundo, ficando na 14ª colocação.

Mas afinal, o que é a IFFHS?

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) é uma organização que narra a história e os recordes do futebol dos países e confederações associadas à Fifa. A organização foi fundada em 1984, em Leipzig, Alemanha, por Alfredo Pöge com a autorização do então secretário-geral da Fifa, Helmut Käser, para registrar as marcas e rankings do esporte bretão. Atualmente sediada em Zurique, onde também está a sede a Fifa, já teve sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Bonn, na Alemanha.

Durante seus primeiros anos, e até 2002, o IFFHS concentrou-se na publicação de revistas trimestrais. Após o fim das revistas que a organização tinha parcerias, começou a divulgar suas estatísticas e listas em livros. Atualmente, os levantamentos da entidade são publicados exclusivamente em seu site, recebendo o apoio da FIFA, que até hoje reconhece a IFFHS e seu trabalho, embora não haja nenhuma afiliação.

No ranking de clubes sul-americanos da última década, o Grêmio aparece como líder com 1895 pontos. Destaca-se também a presença de outras quatro equipes brasileiras na primeiras posições: Flamengo, em sexto (1590 pontos); Corinthians, em sétimo (1577 pontos); Atlético-MG, em nono (1539 pontos); e Palmeiras, em décimo (1536 pontos).

Que tal o ranking montado pela IFFHS dos melhores times da América do Sul na década 2011-20? 🌎🤔 pic.twitter.com/3EgDLpM9cN — Goal Brasil (@GoalBR) March 24, 2021

A pontuação das equipes é calculada de acordo com o Club World Ranking. Nas primeiras divisões de todos os países, vitórias valem quatro pontos e empates dois pontos. Triunfos e igualdades na Liga dos Campeões e Libertadores também tem o mesmo peso (14 pontos para vitórias e 12 para empates). Jogos de outros campeonatos também são considerados.

O Barcelona liderou os clubes do mundo entre 2011 e 2020, com 2877 pontos somados ao longo dos últimos dez anos.