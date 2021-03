Barcelona e Grêmio são apontados como times da década por entidade europeia

Considerando as temporadas entre 2011 e 2020, Blaugranas e Tricolores lideraram rankings de suas respectivas confederações

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou os rankings de melhores times da década passada. Considerando as temporadas entre 2011 e 2020, o Grêmio foi a equipe melhor ranqueada na Conmebol, ganhando o status de melhor equipe da América do Sul nos últimos dez anos. Na Europa, o vencedor da honraria foi o Barcelona. O Barça também ficou em primeiro no ranking mundial.

Tradicional organização, a IFFHS já faz este levantamento há um bom tempo. A pontuação dos clubes para listagem de melhores da década é somada ano a ano de acordo com o desempenho das equipes no Club World Ranking.

Nos últimos dez anos, o Grêmio se acostumou a levantar títulos e se protagonista no cenário nacional e internacional. Entre 2011 e 2020, a equipe conquistou Libertadores (2017), Copa do Brasil (2016), Recopa Sul-Americana (2018) e Gauchão (2018, 2019 e 2020) e somou 1895 pontos no Club World Ranking.

No ranking sul-americano, destaca-se também a presença de outras quatro equipes brasileiras na primeiras posições: Flamengo, em sexto (1590 pontos); Corinthians, em sétimo (1577 pontos); Atlético-MG, em nono (1539 pontos); e Palmeiras, em décimo (1536 pontos).

Já no ranking europeu, o Barcelona terminou a década em primeiro com 2877 pontos. Na última década, a equipe catalã venceu dois Mundiais de Clubes (2011 e 2015), duas Ligas dos Campeões (2010/11 e 2014/15), duas Supercopas da Uefa (2011 e 2015), seis La Ligas (2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19), cinco Copas do Rei (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e quatro Supercopas da Espanha (2011, 2013 , 2016 e 2018).

No ranking mundial, liderado também pelo Barça, o Grêmio é a equipe não-europeia mais bem colocada, na 14ª posição. O Tricolor ficou atrás de equipes como Celtic e Napoli, mas à frente de gigantes como Liverpool e Borussia Dortmund.