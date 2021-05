Ídolo do PSG critica renovação com Neymar: "Seus melhores anos já passaram"

Atacante brasileiro assinou um novo vínculo com o clube parisiense até 2026

!Os melhores anos de Neymar ficaram para trás", de acordo com David Ginola, que diz que o novo acordo do brasileiro não terá sentido, a menos que o Paris Saint-Germain também consiga renovar com Kylian Mbappé.

No sábado (8), Neymar pôs fim às especulações sobre seu futuro no Parc des Princes ao assinar um novo vínculo de quatro temporadas na última semana, que inclui a opção de mais um ano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"O importante para ganhar troféus é a estabilidade do grupo. Para ganhar ainda mais a lealdade de Neymar, acho que é uma coisa muito boa. Vencer partidas com um jogador hoje como naquela época, você poderia fazer com [Michel] Platini e [Diego] Maradona, acho que esses dias acabaram.", disse o ex-armador do PSG ao France Info.

“Não podemos contratar Neymar de novo sem garantir a assinatura de Kylian Mbappe. Neymar tem 29 anos, seus melhores anos ficaram para trás. Mbappé é mais sobre juventude, talento em estado bruto, ele é um menino que tem um potencial enorme, mas estamos com apenas 60% de suas capacidades. Só que hoje, todos esses jogadores terão que perceber que não podem ganhar nada se não se colocarem a serviço de um grupo", completou.

Desde que chegou ao PSG, na temporada 2017/18, Neymar disputou 115 jogos, marcou 90 gols e conquistou dez títulos. São três edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, duas da Copa da Liga Francesa, e três Supercopas da França