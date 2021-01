Ídolo do Corinthians, Balbuena quer Gómez campeão da Libertadores: "Torço para ele levantar a taça"

Hoje no West Ham, zagueiro paraguaio gosta de acompanhar toda e qualquer decisão e espera por pênaltis no Maracanã

Fabián Balbuena vai deixar momentaneamente de lado a rivalidade histórica entre Corinthians e Palmeiras. Ídolo alvinegro, o agora zagueiro do West Ham espera por emoção na final da Copa Libertadores, neste sábado, no Maracanã, e também pela coroação do amigo e compatriota Gustavo Gómez, capitão alviverde, com quem forma dupla na seleção paraguaia.

“Sempre acompanho todas as finais, independentemente de quem vai jogar. É sempre bom assistir às finais. Torço para que tenha pênaltis, para ter mais emoção [risos]. Se tem final para assistir, quero pênaltis sempre”, brincou o defensor em entrevista exclusiva à Goal. Balbuena trocou o Timão pelo futebol inglês em 2018.

“É lógico que vou torcer pelo meu amigo e companheiro [Gustavo Gómez], tomara que ele possa erguer a taça (da Libertadores, em cima do Santos). Não sei se ele vai ser o primeiro paraguaio a levantar a taça jogando por um clube fora do Paraguai. Vou torcer por ele”, completou.

Balbuena e Gómez atuam lado a lado há pelo menos quatro anos na seleção do Paraguai, atualmente na quarta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, atrás de Brasil (1°), Argentina (2°) e Equador (3°).

Pelo Corinthians, Balbuena, hoje com 29 anos, fez 130 jogos oficiais e marcou 11 gols. Chegou a ser capitão do time e sagrou-se campeão em três oportunidades: Paulistão (2017 e 2018) e Brasileirão (2017).

