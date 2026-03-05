Icons 2010 - Vuvuzelas, Jabulani e uma nova Mão de Deus: o drama e as controvérsias que marcaram a espetacular Copa do Mundo na África do Sul

A Copa do Mundo de 2010, sediada pela África do Sul, foi recentemente classificada como a melhor Copa do Mundo já realizada em uma dessas pesquisas de internet. Dependendo da sua visão sobre o que torna uma Copa brilhante, esta informação pode encontrar sua concordância entusiasmada ou fazê-lo revirar os olhos e resmungar algo sobre vuvuzelas, bolas imprevisíveis, motim e aquela mão de Luis Suárez.

Estamos falando da primeira Copa do Mundo a acontecer na era digital moderna, com as redes sociais levando cada aspecto da experiência diretamente às profundezas do seu cérebro por meio da tela do seu celular. Tanto o Twitter quanto o Facebook estavam em seu auge inicial, interconectados e cheios de vitalidade, e transformaram esta edição do torneio em algo mais do que apenas um grupo de homens chutando uma bola para ganhar um troféu dourado. Transformaram em uma experiência imersiva de cultura pop, na qual você podia tuitar ao vivo sobre lances polêmicos, ou ter a experiência corporativa higienizada através do então presidente de 71 anos da FIFA declarando: “Também estou muito feliz em compartilhar minha própria experiência da Copa do Mundo da FIFA 2010 com os fãs de todo o mundo”, em seu primeiro tweet, na véspera da final.

O Facebook, como era conhecido no dia de seu lançamento, tinha apenas três meses quando, em uma sala de conferências discreta em Zurique, Joseph 'Sepp' Blatter, presidente da FIFA, fez o possível para criar suspense no anúncio do país-sede da Copa do Mundo de 2010, insistindo várias vezes que descobriria o resultado do duvidoso processo de candidatura da FIFA em tempo real, ao retirar o nome do país vencedor de um envelope branco simples, adornado com um selo vermelho chamativo. No entanto, a presença de Nelson Mandela sentado na primeira fila mostrava que Blatter não estava sendo totalmente sincero. Você não convida o venerado ícone global da luta contra o Apartheid para ocupar o lugar de honra e depois diz a ele que perdeu.

Quando Blatter abandonou o teatro e finalmente confirmou o vencedor, a delegação sul-africana explodiu de alegria, e vários de seus integrantes sacaram longos tubos de plástico e apresentaram ao mundo o que se tornaria uma característica sonora definidora da própria Copa.

A vuvuzela

Getty Images

A origem da vuvuzela é disputada, uma vez que “cornetas de estádio” já estavam disponíveis para torcedores nos Estados Unidos e, ao menos desde a década de 1960, em países da América Latina. Existe até uma versão do instrumento em uma pintura de 1870, The Dinner Horn, do artista americano Winslow Homer. Na África do Sul, no entanto, a vuvuzela nasceu em um dia de 1965, quando um torcedor local chamado Freddie Maake adicionou um tubo extra a uma buzina de bicicleta, por razões que permanecem um mistério. Ele desenvolveu e aperfeiçoou a ideia ao longo das décadas seguintes, até que o fim do Apartheid, em meados dos anos 1990, fez da vuvuzela um elemento central da cultura do futebol sul-africano. Então, em 2001, uma empresa de plásticos da Cidade do Cabo decidiu produzir em massa o tubo de um metro de comprimento, fazendo o zumbido alto e monótono rapidamente se tornar o som onipresente que acompanhava o futebol em todo o país.

Aqueles primeiros toques de vuvuzela no anúncio do país-sede foram apenas o primeiro alerta de um tema que consumiria o mundo do futebol. Quando o evento preparatório da própria Copa, a Copa das Confederações de 2009, aconteceu, cada partida foi inundada pelo som de um milhão de abelhas furiosas.

“Eu acho essas vuvuzelas irritantes”, reclamou o meio-campista da Espanha, Xabi Alonso. “Elas não contribuem para a atmosfera no estádio. Deveriam ser proibidas.”

Era uma opinião compartilhada por muitos outros jogadores, treinadores e, especialmente, emissoras europeias e sul-americanas, que tentaram desenvolver técnicas de filtragem de áudio para reduzir a intensidade do som da vuvuzela em suas transmissões. Mas a vuvuzela não seria silenciada. O zumbido aparentemente constante que produzia era, na verdade, composto por uma ampla gama de frequências, muitas delas dentro da mesma faixa da voz humana. Se você filtrasse as vuvuzelas, também perderia os narradores, os cantos das torcidas e todos os outros sons que dão ao futebol sua atmosfera única.

Houve pedidos para proibir a corneta de plástico na Copa do Mundo, com pesquisadores levantando diversas questões de saúde, desde a transmissão aérea de doenças até a perda auditiva induzida pelo ruído. Com uma média de 120 decibéis, a vuvuzela equivalia ao som de um motor a jato decolando a apenas 30 metros de distância. Aqueles que pediam sua proibição foram prontamente rejeitados tanto pelos anfitriões sul-africanos quanto pela FIFA. A vuvuzela é, foi e sempre será uma parte essencial da cultura do futebol na África do Sul — e, se fossem removidas, seria como trocar a primeira Copa do Mundo em solo africano por um jogo em Nova York, Londres ou São Paulo.

A Jabulani

Getty Images

Jabulani significa “alegre-se” ou “seja feliz” no idioma zulu, e quando a Adidas a lançou como a bola oficial da Copa do Mundo de 2010, certamente esperava que ela fosse mais bem recebida do que as bolas Fevernova e Teamgeist, que haviam recebido muitas críticas na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e novamente na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Eles estavam redondamente enganados. A Jabulani foi desenvolvida com a colaboração de superespecialistas da Universidade de Loughborough e incluía uma nova tecnologia revolucionária chamada “Grip ‘n Groove”, que texturizava a superfície da bola com sulcos rasos para torná-la mais aerodinâmica. Em vez de cientistas, os fabricantes alemães de material esportivo deveriam ter consultado os jogadores, que quase unanimemente detestaram a bola e sua trajetória imprevisível.

“Com certeza, o cara que projetou essa bola nunca jogou futebol”, disse o atacante brasileiro Robinho. “Mas não há nada que possamos fazer; temos que jogar com ela.”

O goleiro da Inglaterra, David James, foi ainda mais direto: “A bola é terrível. É horrível, mas é horrível para todos.”

Uma longa lista de treinadores e jogadores se juntou às críticas, com o goleiro do Brasil, Júlio César, comparando a Jabulani a uma bola de supermercado. Ex-meio-campista do Liverpool, Craig Johnston, que havia projetado e criado o protótipo da Adidas Predator — a chuteira mais vendida do mundo — ficou tão desapontado com a Jabulani que escreveu uma carta de 12 páginas ao presidente da FIFA, Sepp Blatter, detalhando as falhas percebidas da bola e reunindo uma grande quantidade de opiniões de jogadores profissionais que a criticavam por seu baixo desempenho. Ele implorou à FIFA que abandonasse a Jabulani.

Imperturbável diante das críticas, a Jabulani foi colocada firmemente no centro do campo do estádio Soccer City, nos arredores do bairro de Soweto, para a partida de abertura entre os anfitriões, África do Sul, e o México. Até o início do segundo tempo, os Bafana Bafana tiveram dificuldades para se impor diante de uma multidão barulhenta de pouco menos de 85 mil torcedores soprando vuvuzelas. Uma rápida sequência de passes permitiu à África do Sul montar um raro contra-ataque, que terminou com Siphiwe Tshabalala avançando pela esquerda e, mesmo com pouco ângulo, disparando um foguete no ângulo superior do outro lado. Nenhum sul-africano jamais permitiria que uma palavra negativa fosse dita sobre a Jabulani novamente.

A França entra em colapso

Getty Images

A seleção francesa contava com um elenco de superestrelas globais que havia alcançado a final de 2006, perdendo nos pênaltis para a Itália após Zinedine Zidane ser expulso por sua infame cabeçada em Marco Materazzi. No entanto, eles só haviam se classificado para o torneio de 2010 após uma polêmica repescagem contra a República da Irlanda. Um toque deliberado e duplo, visível para quase todo o mundo ver, com a mão de Thierry Henry na jogada que originou o gol decisivo de William Gallas provocou uma enorme controvérsia, que ajudaria a levar à introdução do árbitro assistente de vídeo, o VAR, no futebol vários anos depois.

Então, dois meses antes da Copa, o “Caso Zahia” explodiu na mídia mundial. Franck Ribéry, Karim Benzema e Sidney Govou foram acusados de pagar por serviços sexuais uma acompanhante menor de idade chamada Zahia Dehar. Como se já não bastasse, a Federação Francesa de Futebol anunciou que o técnico Raymond Domenech deixaria o cargo imediatamente após o torneio, enfraquecendo ainda mais sua já frágil autoridade sobre o elenco.

Tudo isso fez com que as tensões internas da equipe começassem a se romper. O primeiro sinal veio apenas 24 horas antes da partida de estreia contra o Uruguai, quando Florent Malouda confrontou Domenech durante um treino e precisou ser contido pelo capitão Patrice Evra. Malouda foi deixado no banco no empate sem gols dos Les Bleus contra os sul-americanos, resultado que levou o ídolo francês e ex-capitão Zidane a declarar à imprensa que acreditava que Domenech havia perdido o controle do time — comentários que se mostrariam proféticos.

Na partida seguinte, uma derrota por 2 a 0 para o México, as tensões internas explodiram durante o intervalo. Nicolas Anelka teve uma discussão furiosa com o treinador e, após se recusar a pedir desculpas quando solicitado pelo presidente da Federação Francesa de Futebol, foi substituído e enviado para casa, expulso do torneio.

No dia seguinte, a extensão do clima de motim no elenco francês foi exposta ao mundo. Em um treino aberto ao público, os jogadores protestaram contra a expulsão de Anelka, recusando-se a participarem das atividades. Após distribuir autógrafos aos torcedores, o elenco seguiu para o campo de treinamento, onde Patrice Evra quase foi às vias de fato com o preparador físico Robert Duverne diante do público presente.

Evra deixou o local furioso e seguiu para o ônibus da equipe, onde foi acompanhado pelo restante dos jogadores. Eles fecharam as cortinas do veículo e, aparentemente, redigiram uma declaração. Quando finalmente reapareceram, carregavam uma carta e obrigaram Domenech a ler em voz alta para os torcedores e a imprensa.

“Todos os jogadores, sem exceção, querem declarar sua oposição à decisão tomada pela FFF de excluir Nicolas Anelka do elenco”, disse ele.

“A pedido do grupo, o jogador em questão tentou dialogar, mas sua iniciativa foi ignorada.”

Para muitos, este foi o pior momento da história do futebol francês. Na última partida da fase de grupos, contra a África do Sul, a já eliminada França buscava uma vitória de honra para se despedir, enquanto o time da casa ainda sonhava com a classificação para as oitavas de final. Perdendo por 2 a 0 no intervalo e com um jogador a menos após a expulsão de Yoann Gourcuff aos 25 minutos, os Les Bleus reagiram quando Franck Ribéry venceu Tsepo Masilela em uma bola enfiada e rolou para Florent Malouda marcar. Ambas as equipes acabaram eliminadas naquele dia, e a África do Sul se tornou o primeiro país-sede na história a cair ainda na fase de grupos.

Luis Suárez - A outra "mão de Deus"

Getty Images

Apesar de os anfitriões, a África do Sul, e também Costa do Marfim, Camarões, Argélia e Nigéria terem sido eliminados na fase de grupos, ainda restava um representante continental na primeira Copa do Mundo disputada em solo africano: Gana. E, no verdadeiro espírito do Ubuntu, todos os africanos que acompanhavam o torneio passaram a apoiar seus irmãos continentais.

Os Estrelas Negras haviam avançado com dificuldade para as oitavas de final em um complicado Grupo D, que incluía Alemanha, Austrália e Sérvia. Superaram a Austrália no saldo de gols e terminaram atrás da equipe comandada por Joachim Löw. Como recompensa, enfrentaram nas oitavas os surpreendentes vencedores do Grupo C, os Estados Unidos, que haviam terminado à frente da instável Inglaterra, então treinada por Fabio Capello.

No Royal Bafokeng Sports Palace, em Rustenburg, a Gana saiu na frente com Kevin‑Prince Boateng, mas os americanos reagiram no segundo tempo e empataram com um pênalti de Landon Donovan. Os ganeses resistiram até a prorrogação e voltaram a assumir a vantagem apenas três minutos depois, quando Asamoah Gyan dominou um lançamento longo no peito e finalizou superando dois defensores. Os Estrelas Negras repetiam o feito de Camarões, em 1990, e do Senegal, em 2002, ao alcançar as quartas de final de uma Copa do Mundo.

A partida contra o Uruguai, nas quartas de final, foi cheia de reviravoltas. A Gana abriu o placar com um golaço de longa distância de Sulley Muntari no fim do primeiro tempo. O Uruguai empatou no segundo, com a ajuda do efeito imprevisível da Jabulani, quando uma cobrança de falta de Diego Forlán enganou completamente o goleiro Richard Kingson ao desviar bruscamente no ar.

Foi uma loucura, com 39 finalizações ao todo, e tudo se resumiu aos segundos finais. A Celeste passou os minutos derradeiros pressionada por um time ganês desesperado para evitar a disputa por pênaltis. Nos últimos instantes, uma falta foi cobrada pela direita por John Pantsil, e a bola ficou viva na pequena área uruguaia. Stephen Appiah chutou, a bola bateu no joelho de Luis Suárez e sobrou perfeita para Matthew Amoah cabecear para o gol. Mas Suárez, em um momento que mais tarde descreveria como “a melhor defesa do torneio”, evitou o gol com as mãos. Em cima da linha. A África explodiu em fúria, um Suárez emocionado foi expulso, e Gana recebeu um pênalti para vencer a partida no último lance.

Anos depois, em entrevista à GTVSports, Asamoah Gyan revelou seus sentimentos sobre aquele momento: “Eu decepcionei todo o continente, decepcionei meu país”, disse. “Sempre que estou sozinho, isso vem à minha mente. Vou conviver com isso pelo resto da vida.” O erro de Gyan foi comemorado por um Suárez que ainda descia para os vestiários.

Depois que Gana perdeu a disputa de pênaltis por 4 a 2, com direito a pênalti derradeiro batido de “cavadinha” por Loco Abreu, a África voltou sua fúria contra um inimigo público número um: Luis Suárez. Ele não demonstrou arrependimento.

“A ‘Mão de Deus’ agora pertence a mim”, disse, em referência ao gol de mão marcado por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986.

O debate sobre a conduta de Suárez continuou muito depois de Gana retornar para casa, muito depois de o Uruguai ser derrotado por 3 a 2 pela Holanda na semifinal, e muito depois de perder o jogo pelo terceiro lugar, também por 3 a 2, para a Alemanha. Na verdade, a África jamais perdoou — nem esqueceu — o homem que passou a ser conhecido como "El Diablo" (o Diabo).